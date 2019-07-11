馬英九洩密案更審明宣判　恐成有罪定讞第二位前總統

▲馬英九教唆洩密案即將宣判，是否有罪定讞？（圖／記者李毓康攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九遭控教唆洩密案，一審無罪、二審逆轉有罪改判刑4月。案經最高法院撤銷二審有罪判決，發回高等法院更審。更審將於12日上午10點於高等法院刑事庭大廈刑專一庭宣判，由於依照《刑事訴訟法》新修正的規定，本案於高院更審後即定讞，馬英九可能繼前總統陳水扁之後，成為第二個有罪定讞的總統。

本案由台北地檢署於2016年3月間起訴，北檢認為馬英九，要求前檢察總長黃世銘對前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強，二度報告偵查中的機密，涉嫌教唆洩密等罪提起公訴。而一審台北地方法院女法官唐玥，認為馬英九的行為乃是行使憲法44條規定的「院際調解權」，阻卻教唆洩密違法，判決馬英九無罪。檢方上訴二審，高院認為馬英九並非行使「院際調解權」，不能阻卻違法，逆轉改認定馬英九有罪，判刑4月，得易科罰金12萬元。

案經最高法院於1月初宣撤銷發回高等法院更審，根據《刑事訴訟法》新修正的規定，馬英九的案件可以撤銷發回一次，亦即高院更審後即定讞。高院公開抽籤，由審理太陽花學運案二審，將林飛帆、陳為廷等22名被告全數判決無罪的女庭長張惠立中籤。

全案經過2次開庭審理，其中6月底進行言詞辯論，當時檢察官認為，馬英九違背曾宣誓保障通訊監察的承諾，竟將原本只能做為偵查犯罪的通訊監察資料，挪為政治目的使用，「此為通訊監察不可碰觸的紅線和底線。」另外檢方還舉出戰國時代《韓非子·有度》「法不阿貴，繩不撓曲」建請法院維持先前對黃世銘有罪的判決觀點，再判決馬英九有罪。

至於馬英九則以「心痛」來形容本案，他說「這個案子審理了兩年多，檢察官對於我構成犯罪的具體行為事實到底是什麼，一直都說不清楚，明顯的就是為了要達到起訴我的特定目的，不惜耗費司法資源。」「我會繼續為杜絕司法關說奮戰，那些企圖以告我、起訴我來打擊我的人，不會得逞，我對關說司法的人，沒有妥協的空間，絕不妥協。我對自己的清白有信心，我對法院的公正有期待。」