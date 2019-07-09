調查官轉傳蘇揆摔筆　調查局長呂文忠：調查中、將議處

▲調查局長呂文忠，說明調查官轉傳蘇揆摔筆影片事件。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

網路瘋傳行政院長蘇貞昌出席因公殉職的鐵路警察李承翰告別式時，簽名後摔筆的影片，事後證實是假消息，但消息來源疑似出自高雄市調查處副處長顏正義轉貼。調查局長呂文忠9日表示，目前已經由督察室介入調查，若有結果，一定依相關規定議處。

臉書粉專「只是堵藍」上出現一張Line截圖，顏正義以手機轉傳蘇揆簽名摔筆影片，截圖中還顯示，顏在群組內說「殉職員警的會場，你不願意就別來，拽什麼拽」。蘇貞昌在事發後隨即澄清絕非事實，也證明該影片是蘇貞昌不同日期，參加屏東某告別式後，依照鄉下習俗丟筆的影片，遭移花接木。

而調查局在8日晚間就發表聲明，指稱顏正義在LINE上收到大學同學傳來有關蘇貞昌簽名摔筆影片訊息，他「隨興轉傳」到調查班群組；但不久後，另一名大學同學就立刻傳訊息告知影片是假造影片，顏正準備再傳送「假訊息警語」至調查班群組時，就接獲調查局長官詢問電話。顏之後逕行收回影片訊息，也傳送再警語訊息，但卻遭人刻意截圖。

調查局長呂文忠9日參加最高檢察署「查察賄選及暴力督導小組」揭牌儀式後表示，8日晚間發出的新聞稿是根據顏正義的說法而做成，但至於事實為何，還需要進一步調查才能確認。目前警察局已經開始偵辦，他也已經責成督察室進行調查了解，若有違反相關規定，一定會依照法規議處。

