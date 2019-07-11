像養隻狼在家！堂弟回軍營女友留家中　色男掀棉被坐她肚上硬來

▲一名吳姓男子借住堂弟家，趁與其女友獨處時性侵她。（示意圖／翻攝pixabay網站）

地方中心／桃園報導

桃園一名吳姓男子到堂弟家借住，正巧對方收假回軍營留下女友和他獨處，吳男竟趁機對女子性侵得逞，扯掉她衣服還逼口交。女子受到驚嚇向朋友淚訴「像養了一隻狼在家」，等到男友休假回來才說被他堂哥性侵；經桃園地院審理，依強制性交罪嫌判處吳男3年6個月有期徒刑。

檢警調查，25歲的吳男因工作不穩定到堂哥家借住，卻趁著與其女友獨處睡同張床時，熊抱住她摸胸，還逼迫她口交。法院審理時，吳男坦承和女子性交，卻辯稱當時對方沒有抗拒，也沒說不要。

對此女子表示，男友當時收假回軍營，吳男原本睡地上後來卻要求睡床上，她只好答應各睡一邊，沒想到對方卻越來越靠近，突然掀開棉被從後熊抱摸她胸部，甚至整個人坐在她肚子上還壓住雙手，不斷瘋狂親吻臉頰。她的衣服也全被吳男扯掉，對方性侵得逞過程中還逼口交，女子怎麼反抗都無效。

事發後，女子向好友淚訴「感覺養了一隻狼在家隨時會被欺負的感覺」；桃園地院認為，無論女子是否主動願意和吳男發生性行為，但若不是遭到性侵，怎麼會和朋友訴苦，且吳男身為女子男友的堂哥，對方好心讓他借住，卻為了滿足自己性慾對女子性侵，犯後也毫無悔意，依強制性交罪判他3年6個月有期徒刑。

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