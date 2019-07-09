一張海灘夜景圖「引上萬人崩潰」！　網：我就是看不出有車門啊

if you can see a beach, ocean sky, rocks and stars then you are an artist, But its not a painting its lower part of the car gate which needs to be repaired. pic.twitter.com/dCMC49PBQS — nayem (@nxyxm) 2019年7月2日

國際中心／綜合報導

最近國外推特上有一張圖紅到台灣來，看似只是一張普通的夜色海景圖，但仔細看會發現另藏玄機，這片遼闊星空、雪白浪花以及美麗沙灘全是假象，其實這只是一台「被A到的車門」局部圖，不少網友盯著照片看到快崩潰就是看不出真相，紛紛大喊「我真的想看到車門，但我就是看不到啊！」

據Metro報導，這張照片最初是由國外網友Nayem發出，照片中遼闊的夜空中有幾片白雲和繁星點綴，浪花拍打在沙灘上給人寧靜的舒服感，原PO卻表示，「如果你看到海灘、夜空、星星，那麼你一定是位藝術家，因為這其實只是個需要修理的車門。」

PO文的最後一句話讓大批網友好震驚，因為如此完美的夜景照竟然只是車門，許多人紛紛留言「我花了幾分鐘才看出是車門」、「我怎麼看都是海灘」、「你毀了我美麗的海灘！」原PO解釋，「這是一扇車門，下緣損壞的彎曲產生了海灘的錯覺，而表面的刮痕讓它看起來就像是白色浪花。」

this is function left or right brain. pic.twitter.com/HGR91uKcrY — TEXNO.Pro (@TeXn0Pro) 2019年7月6日

有網友指出，其實這與左右腦運用有關，左腦掌管了邏輯、理性，因此看出是車門的人應該左腦比較發達；右腦則是負責創造力、感性，所以看到海灘的人應該是右腦發達。其他人認同的說「我問我男友，他立刻回答這是車門，因為他是名機械工程師。」