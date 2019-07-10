　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

彰檢查賄中心揭牌　網路散佈假訊息列為重點項目

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲彰檢成立查賄中心。（圖／彰化地檢署提供）

▲彰檢成立查賄中心。（圖／彰化地檢署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

日前發生行政院長蘇貞昌弔唁友人「擲筆」，被移花接木以為是嘉義鐵路警察殉職員警，意圖扭曲事實，為了即將到來的第15任總統及第10屆立法委員選舉，彰檢成立「查察賄選及暴力執行小組」，未來除了金錢、暴力外，首度將假訊息假消息列為重點查賄工作之一。

彰化地檢署9日上午成立「查察賄選及暴力執行小組」，並邀請彰化縣警察局局長方仰寧及法務部調查局彰化縣調查站主任于國慶，共同參與揭牌儀式。

彰化地檢署檢察長徐錫祥指出，網路訊息非常迅速，一則假消息假訊息一經散步，都可能影響選情發展，因此針對散佈不實內容、企圖影響選情者，不問對象、黨派、身分、地位，主動偵辦追查，並依涉違反選罷法104條「意圖使人不當選」，處5年以下有期徒刑。

除此之外，也宣示將秉持「嚴守行政中立及執法公正客觀」、「防制金錢、暴力及假訊息介入選舉」、「提升情資有效性及整體查賄效能」三個基本方針，運用「審慎有效佈雷」、「強化科技查賄」、「加強資金清查及嚴防境外資金介入」、「嚴防選舉賭盤、金錢、暴力及虛設戶籍人口介入」、「重視假訊息效應並優先妥適處理」、「善用網路宣導反賄選並建立全民反賄網」等6大重點工作之策略綱領，達成「端正選風、禁絕不法」的核心目標。

【其他新聞】

東森自然美加盟主再展店　王令麟二度親訪讓店東「揪感心」

朱立倫行腳彰化吃「總統扁食」：全黨一定要團結

ET快訊
館長親口道歉吳宗憲！　痛心認錯「我這種台灣賤畜」

關鍵字：2020大選,彰化地檢,假訊息.查賄,假消息

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

青年精準就業計畫啟航　崑山科大建置雲嘉南訓練中心

彰檢查賄中心揭牌　網路散佈假訊息列為重點項目

想賺外快拿近29萬元獎金嗎？　你檢舉烏賊車就可拿錢

嘉義地檢署查察賄選及暴力執行小組成立　宣示查賄決心

詐騙新花招！利用拍賣網站假交易真騙帳戶　躲避警方追查　　

換跑道轉行當老闆　護理師開咖啡店圓夢

馬上到、馬上做！全國得票數最高里長張吉雄　不忘初衷服務第一

苗栗地檢「查察賄選及暴力執行小組」成立　誓言打擊不法選舉

恆春西門廣場美工刀傷人案　警5小時內逮獲嫌犯…讓遊客安心

1,700個工作職缺！　桃市「一鹿相挺．職向未來」30廠商參加

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

陳建州水池「拋飛」4歲雙胞胎兒　 飛翔頭部朝下...勇敢往前游！

青年精準就業計畫啟航　崑山科大建置雲嘉南訓練中心

彰檢查賄中心揭牌　網路散佈假訊息列為重點項目

想賺外快拿近29萬元獎金嗎？　你檢舉烏賊車就可拿錢

嘉義地檢署查察賄選及暴力執行小組成立　宣示查賄決心

詐騙新花招！利用拍賣網站假交易真騙帳戶　躲避警方追查　　

換跑道轉行當老闆　護理師開咖啡店圓夢

馬上到、馬上做！全國得票數最高里長張吉雄　不忘初衷服務第一

苗栗地檢「查察賄選及暴力執行小組」成立　誓言打擊不法選舉

恆春西門廣場美工刀傷人案　警5小時內逮獲嫌犯…讓遊客安心

1,700個工作職缺！　桃市「一鹿相挺．職向未來」30廠商參加

郭台銘選情緊繃落淚　朱立倫：現在只是初選，尊重機制

台南登革熱再+2！　工作地鄰近「開山里」研判為同波感染

蔡英文自稱「台灣總統」　費鴻泰：不承認中華民國就別再選總統

Lamigo賣5.88億差臨門一腳　郭台銘暗示「他」政治力介入阻擋

鍾小平退黨倒戈支持　柯文哲嘆：像被趕鴨子上架

雲端最前線／國民黨新共主將揭曉　郭、韓勝選關鍵在「他」？

台積電採每季配息利多　助攻股價向上走揚

溫昇豪變身「花美男」斗膽逗獅　大熱天穿長袖挺夏姿

基隆台2水泥車「高速對撞」！車身猛烈側翻　油料傾瀉而出...1駕駛遭夾命危

東方餐飲龍頭瓦城Q2營收12.1億元創新高　今年展店上看25家業績可期

7旬男友太花心…還嫌她「矮+黑」！小三安眠藥怒摻魚湯　橡皮筋纏下體勒殺

地方熱門新聞

想賺外快　檢舉烏賊車就可拿近2..

設計太貼地　阿婆跪姿趴看公車時..

用拍賣平台假交易真騙帳號　躲查..

10道宴席菜只要2000元　大..

全國得票最高里長張吉雄　不忘初..

跑遍試驗單位　他夏雪芒果賣到缺..

轉行當老闆護理師開咖啡店圓夢

監警稽查　杜絕電動自行車改裝

八卦山山泉水　洗隧道的汙垢水

清境農場大貨車衝進商場成廢鐵

巨大雷公菇　重40公斤如同國小..

西門廣場美工刀傷人案　警5小時..

嘉義查察賄選及暴力執行小組成立

東大門夜市受災區管制　攤商哀嘆..

更多熱門

相關新聞

苗檢成立查賄小組　打擊不法選舉

因應2020年初將舉行第15任總統副總統與第10屆立法委員選舉，苗栗地檢署9日上午10點舉辦「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，正式展開選舉查察工作，並對外宣示查賄及反賄選決心，也呼籲民眾勇於檢舉。

國民黨已浪費掉手中紅利？

郭台銘提軍公教加薪　不能低於7%

彰化吃總統扁食 　朱立倫籲團結

士檢查賄　宣示遏止金錢暴力假訊息

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 長榮罷工 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

富邦王子接班　第三代蔡承儒兼5董事

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

她傳「手頭有點緊」照！爸爸神回13字笑翻網

女童噴槍致死案　將勘驗手機紀錄

李妍憬喝掛瞎鬧酒吧又被拍！「摸胸交纏一夜玩2男」

更多

最夯影音

更多

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面