彰檢查賄中心揭牌　網路散佈假訊息列為重點項目

▲彰檢成立查賄中心。（圖／彰化地檢署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

日前發生行政院長蘇貞昌弔唁友人「擲筆」，被移花接木以為是嘉義鐵路警察殉職員警，意圖扭曲事實，為了即將到來的第15任總統及第10屆立法委員選舉，彰檢成立「查察賄選及暴力執行小組」，未來除了金錢、暴力外，首度將假訊息假消息列為重點查賄工作之一。

彰化地檢署9日上午成立「查察賄選及暴力執行小組」，並邀請彰化縣警察局局長方仰寧及法務部調查局彰化縣調查站主任于國慶，共同參與揭牌儀式。

彰化地檢署檢察長徐錫祥指出，網路訊息非常迅速，一則假消息假訊息一經散步，都可能影響選情發展，因此針對散佈不實內容、企圖影響選情者，不問對象、黨派、身分、地位，主動偵辦追查，並依涉違反選罷法104條「意圖使人不當選」，處5年以下有期徒刑。

除此之外，也宣示將秉持「嚴守行政中立及執法公正客觀」、「防制金錢、暴力及假訊息介入選舉」、「提升情資有效性及整體查賄效能」三個基本方針，運用「審慎有效佈雷」、「強化科技查賄」、「加強資金清查及嚴防境外資金介入」、「嚴防選舉賭盤、金錢、暴力及虛設戶籍人口介入」、「重視假訊息效應並優先妥適處理」、「善用網路宣導反賄選並建立全民反賄網」等6大重點工作之策略綱領，達成「端正選風、禁絕不法」的核心目標。

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