「逆向擋道」打起來！瘦小正義哥鼻子斷了...監視器一調真相逆轉

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社會 社會焦點 保障人權

「逆向擋道」打起來！瘦小正義哥鼻子斷了...監視器一調是誤會

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▲▼ 逆向停車 。（示意圖／記者劉昌松攝）

▲陳男因誤會張男逆向騎車，在巷子裡上演全武行。示意圖與本案無關。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北陳姓男子開車行經單行道時，看到張男坐在逆向停放的機車上，好心提醒張男，逆向行車會妨害通行，雙方一言不合，當街上演全武行，陳男被打斷鼻子，堅持要告張男殺人未遂，檢警調閱監視畫面，原來張男是「牽著」機車進入巷子，陳男才知誤會人了，但雙方仍談不成和解，台北地檢署依傷害等罪將2人都起訴。

檢警調查，本件互毆案主角之一的張姓男子，在2018年11月11日晚上8點多時，機車突然發生故障，他原本牽著車要離開八德路2段某處巷子去找修車行，但後來打消念頭，決定把車「牽回」巷內，張男把車架在路邊，坐在椅墊上打電話找朋友的時候，另一位主角陳姓男子開著車經過張男身邊。

陳男看張男的機車停放角度，直覺認為張男是逆向騎進單行道，降下車窗對提醒張男，逆向行車會妨害通行，張男一聽火大，覺得被誤會，要陳男下車理論；體格精壯的張男與身材高瘦的陳男，各自擺出作戰姿勢對峙的畫面。

有路人好奇，拿出手機拍下這一切，只見雙方不斷出拳挑釁，從巷子對峙到巷口，最後扭打在一起，陳男被打得鼻青臉腫，鼻骨閉鎖性骨折、右手中指指甲也斷裂缺損，張男則是額頭等處有挫傷。

▲▼打架,衝突,偷情。（圖／免費圖庫 pakutaso）

▲陳男和張男從對峙僵持到最後大打出手，結果雙雙掛彩，陳男鼻子被打斷傷勢較嚴重。（示意圖／免費圖庫 pakutaso）

好心提醒交通規則卻傷勢嚴重的陳男強調自己都在挨打，沒有打傷張男，堅持要告張男殺人未遂；張男則堅持自己沒有違反交通規則，卻無端被誤會。檢警調閱監視器畫面，證實張男的確沒有逆向行駛，而且陳男前面的幾輛車子都在巷子內暢行無阻，可見張男停車位置沒有妨害通行。

另外根據路人用手機拍下的畫面，張男在互毆過程中躲過大部分攻擊，但還是有1、2次沒閃過陳男的拳頭，因此被打傷額頭，陳男得知誤會對方，且自己也涉嫌傷害最後，同意和張男進行調解，但最後仍告失敗，和解失敗，雙方都被依傷害罪起訴，張男另外在互毆過程中辱罵三字經，再多吃一條公然侮辱罪嫌。

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