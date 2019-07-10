單項體育協會自組「換票聯盟」　5協會高層違反《個資法》起訴

▲單項體育協會現已改成開放民眾自由報名參加。（圖為資料照／記者路皓惟攝）

記者劉昌松／台北報導

時代力量黨立委黃國昌告發各體育協會間，為了鞏固理監事寶座，組成「換票聯盟」，互相洩漏會員個資，台北地檢署原本間將認罪的中華民國棒球協會前理事長陳太正等5人緩起訴，條件是支付公庫30萬至75萬元不等，引起黃國昌批北檢濫權瀆職，案經高檢署發回續查，網協劉中興堅不認罪，北檢10日改依違反《個人資料保護法》、偽造文書等罪起訴5人。

本案是源於黃國昌接獲民眾投訴，原本申請加入排球、殘總等單項協會，卻收到棒協繳費通知，因此提出告發，質疑各單項協會涉嫌違法「換票互灌人頭會員」。體育署獲知消息後，也提出告發。

北檢調查發現，中華民國棒球協會前理事長陳太正、羽球協會秘書長李侑龍、網球協會秘書長劉中興、游泳協會前理事長許東雄等4人，為各自鞏固位於協會的主導權，分別透過人脈蒐集民眾個資加入自己的單項協會後，還會互相交換名單，灌到其他單項協會成為人頭會員。

▲台北地檢署2度偵辦單項體協人頭會員換票案。（圖為資料照／記者何雨忠攝）

此外，網球協會理監事趙安華另涉嫌透過其人脈蒐集4000多筆個資，輸入網球協會的預報名網站，但趙安華不滿劉中興拿到比他還多的7923筆個資，因此將其中3435筆個資再填入殘障、拳擊、保齡球、射擊、射箭、軟網、健美、舉重及撞球等9個協會的預報名網站。

北檢首度調查，這些蒐集個資互相換票灌水的犯行，在報名階段就被查獲，人頭仍須繳費才能成為正式會員，並取得理監事改選的選舉權及被選舉權，因此認定尚未對各協會的理監事改選造成實質侵害，2018年8月依違反《個人資料保護法》、偽造文書等罪，處分5人緩起訴，期限1年，須支付公庫30萬至75萬元不等。

黃國昌認為緩起訴對被告過於「優惠」，並親赴北檢抗議，北檢依職權送高檢署再議，高檢署發回續查，要求確認5人對犯行供述是否一致，北檢再次偵查後，雖陳太正、李侑龍、許東雄認罪，但劉中興堅不認罪，辯稱交給別人的名單成員，一定也都會同意跨單項成為會員，趙安華則部分認罪，因此最後改將5人起訴。

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