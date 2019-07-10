復興航空林明昇被控「不實財報」違反證交法　檢：無積極證據不起訴

▲復興航空董事會決議解散至今，董事長林明昇仍官司纏身。（圖為資料照／復興航空提供）

記者劉昌松／台北報導

復興航空2016年間無預警停飛並解散，當時董事長林明昇被懷疑涉嫌內線交易、詐欺等罪，經檢察官調查後處分不訴後，仍有民眾告發，林明昇等高層早知道要停飛，卻以繼續經營的方向製作財報，涉嫌違反《證交法》財報不實罪，台北地檢署10日再次對林明昇等人處分不起訴。

復興航空在2016年11月21日突然宣布停飛且股票交易全部暫停，隔日董事會便決議通過解散，股票市場交易再解散消息證實前爆量，遭檢調質疑當中涉及內線交易，另外有民眾不滿興航幾天前，還在11月4日的台北國際旅展促銷機票，涉嫌詐欺。

▲檢察官多次調查認定，林明昇在公司解散前，仍在試圖扭轉局勢。（圖為資料照／記者季相儒攝）

北檢調查認為，興航原本僅決定22日停飛一日，並非全面停航，當時董事長林明昇仍未放棄尋找投資人，且是否停飛必須經當日董事會決議，沒積極證據認定他對投資人惡意傳達不實資訊，或隱瞞將停業的訊息等理由，處分不起訴林明昇等人。

當時僅林明昇的嬸嬸林鄭珊珊、易飛網董事長周育蔚、百順旅行社董事長劉信平、龍騰旅行社董事長夫人柯錦瑢不法規避損失共近780萬元，因內線交易罪，被起訴判刑。

不過有民眾仍認為，林明昇、財務長楊炫儀、執行長劉東明等3人，明知將要停飛，公司財報卻仍以繼續經營來規劃，涉嫌《證交法》財報不實罪，檢方調查後，發現林在12億的簽信託契約時，的確沒有與與律師討論結束營業，當時林仍在試圖扭轉局勢，無證據顯示繼續經營來製作財報違法，因此對林等3人處分不起訴。

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