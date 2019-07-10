香蕉盤商剝削「查無不法」　黃國昌：陳吉仲、韓國瑜能接受嗎？

▲高雄旗山香蕉農抗議盤商剝削。（資料照／地方中心翻攝）

政治中心／綜合報導

高雄旗山蕉農在2月控訴盤商剝削操縱價格，高雄市政府農業局也表示，會請公平交易委員會介入調查。而時代力量立委黃國昌則爆出，公平會在7月已認定「查無不法」，他質問農委會主委陳吉仲、高雄市長韓國瑜「能接受嗎？」

黃國昌10日在臉書以「公平會說查無不法，陳吉仲、韓國瑜能接受嗎？」為標指出，今年2月，高雄旗山蕉農發出怒吼，控訴盤商剝削操縱價格，要求陳吉仲下台，背棄承諾的韓國瑜下台。陳吉仲回應指出，農委會只能依《農產品市場交易法》審酌是否有不當利得，市場壟斷行為的主管機關是公平會，尊重其調查結果。

黃國昌說，當時藍綠政治人物都十分關切，陳吉仲親自去高雄查價，高雄市府也表示徹查到底、決不容許傷害農民權益。他質問，幾個月過去了，「從中央到地方，怎麼一切靜悄悄？」有人知道後續結果嗎？

「事實上，公平會在7月已認定查無不法，結案！」黃國昌提到，憤怒的檢舉人前天來國會找他，說現在已經沒人關心這件事，大家都在踢皮球。而過去兩天，黃國昌開始調閱資料，也找農委會與公平會的主管來辦公室說明。「連我都聽不下去！」他指出，公平會到昨天下午還悍然拒絕提供，作為委員會認定「查無不法」基礎的調查報告。

黃國昌說，他不斷追問，公平會調查同仁最後才承認，他也附上與公平會的對話內容。黃國昌詢問公平會「為何認定盤商沒有操縱價格？」公平會回應，「因為他們只固定抽取每公斤4元的加工費」。黃國昌接著問，只抽4元是如何認定的？公平會則說是「盤商說的」黃國昌再問有去調查農民拿到多少錢嗎？公平會除了回覆沒有之外更說，「我們不知道向那些農民買」

黃國昌批評，「這樣的調查品質與調查結果，農委會接受嗎？」「高雄市政府接受嗎？」這是在把農民與消費者當盤子嗎！他也請陳吉仲出來表示農委會立場與後續作為，請韓國瑜「不要只忙著選總統」，出來告訴當初挺你的農民，你的農業局到底在幹嘛？同時，公平會主委，站出來向社會大眾說明。「我知道你們是獨立行政機關，但你們不是太上皇機關！」

▲黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）