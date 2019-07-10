參訪陳定南紀念館　郭台銘：效法陳青天精神要「受人尊敬」

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地方中心／宜蘭報導

國民黨總統初選參選人、鴻海前董座郭台銘10日下午到宜蘭造訪，除了原本的行程之外，還增加到「陳定南紀念園區」的參訪行程。他接受媒體採訪時說到，若接地氣和受人尊敬無法兼具時，寧可選擇受人尊敬，「我不可能討好每一個人。」

▲郭台銘到宜蘭參訪陳定南紀念園區。（圖／記者游芳男攝，下同）

郭台銘說，「他（陳定南）在當法務部長任內，有一次到佛光山去禮佛參拜，他也是自己一個人去，我們就聊起來，對國家任何弊案，不分顏色，只講道理，只講有沒有違法，當初我剛剛創業不久，感覺非常得欽佩，所以後來他，被取了一個叫陳青天的外號。」

郭台銘接著說，「所以這次到宜蘭，我一直說這裡有個陳青天博物館（口誤：應為紀念館）要來看一看，宜蘭是一個民主的聖地，也出了像陳定南這個老縣長、老部長，只問有沒有正義、有沒有辦法，不問什麼黨、什麼顏色，比照現階段的民進黨我覺得很適合，民主聖地的宜蘭、陳青天的精神， 讓我們民進黨能夠回去重新檢視一下，包括國民黨都要檢視一下，人民的利益才是最高的利益，不是個人的利益，陳定南的遠見，因為看得夠遠，夠宏光的格局，才能夠看得到台灣的未來。」

郭台銘強調，「我還是呼籲全台灣同胞，這個禮拜就要決定了，將來2020年國民黨的命運決定台灣的命運，全老百姓要有遠見，要看的遠、想的遠、思的慮。」他還說，「如果不夠接地氣，或是很受人尊敬，如果兩者無法兼得之下，我寧可選擇受人尊敬，我不可能討好每一個人，所以我也曾經講過不可能讓2千3百萬人都喜歡我，但是做了這個工作，我一定替2千3百萬人服務，不管你喜不喜歡我。」

郭台銘提到，「我覺得今天要不分顏色，只問正義，在這裡回到民主聖地的宜蘭，到陳青天的博物館讓我在選舉間得到精神的洗禮，也是一個心裡的沉澱，在最困難的時後，我堅定我的信仰，我認為所有老百姓應該看得到，陳青天我也跟他寫了一句話，他說賣東西產品可以打折，尊嚴不能打折，我認為民主的價值更不能打折，現在為了勝選，大家都拋棄民主價值，所以我剛剛寫了這句話。」

郭台銘在留言簿親筆寫下一段話向陳定南致意：「尊敬的陳青天，您的名言，產品可以打折，尊嚴不可打折，後學給您添上一句，民主的價值不可打折，後學郭台銘敬上。」

▲郭台銘親筆寫下一段話向陳定南致意。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

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