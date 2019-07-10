　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

參訪陳定南紀念館　郭台銘：效法陳青天精神要「受人尊敬」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

地方中心／宜蘭報導

國民黨總統初選參選人、鴻海前董座郭台銘10日下午到宜蘭造訪，除了原本的行程之外，還增加到「陳定南紀念園區」的參訪行程。他接受媒體採訪時說到，若接地氣和受人尊敬無法兼具時，寧可選擇受人尊敬，「我不可能討好每一個人。」

▲▼郭台銘到宜蘭參訪陳定南紀念園區。（圖／記者游芳男攝）

▲郭台銘到宜蘭參訪陳定南紀念園區。（圖／記者游芳男攝，下同）

郭台銘說，「他（陳定南）在當法務部長任內，有一次到佛光山去禮佛參拜，他也是自己一個人去，我們就聊起來，對國家任何弊案，不分顏色，只講道理，只講有沒有違法，當初我剛剛創業不久，感覺非常得欽佩，所以後來他，被取了一個叫陳青天的外號。」

郭台銘接著說，「所以這次到宜蘭，我一直說這裡有個陳青天博物館（口誤：應為紀念館）要來看一看，宜蘭是一個民主的聖地，也出了像陳定南這個老縣長、老部長，只問有沒有正義、有沒有辦法，不問什麼黨、什麼顏色，比照現階段的民進黨我覺得很適合，民主聖地的宜蘭、陳青天的精神， 讓我們民進黨能夠回去重新檢視一下，包括國民黨都要檢視一下，人民的利益才是最高的利益，不是個人的利益，陳定南的遠見，因為看得夠遠，夠宏光的格局，才能夠看得到台灣的未來。」

▲▼郭台銘到宜蘭參訪陳定南紀念園區。（圖／記者游芳男攝）

郭台銘強調，「我還是呼籲全台灣同胞，這個禮拜就要決定了，將來2020年國民黨的命運決定台灣的命運，全老百姓要有遠見，要看的遠、想的遠、思的慮。」他還說，「如果不夠接地氣，或是很受人尊敬，如果兩者無法兼得之下，我寧可選擇受人尊敬，我不可能討好每一個人，所以我也曾經講過不可能讓2千3百萬人都喜歡我，但是做了這個工作，我一定替2千3百萬人服務，不管你喜不喜歡我。」

郭台銘提到，「我覺得今天要不分顏色，只問正義，在這裡回到民主聖地的宜蘭，到陳青天的博物館讓我在選舉間得到精神的洗禮，也是一個心裡的沉澱，在最困難的時後，我堅定我的信仰，我認為所有老百姓應該看得到，陳青天我也跟他寫了一句話，他說賣東西產品可以打折，尊嚴不能打折，我認為民主的價值更不能打折，現在為了勝選，大家都拋棄民主價值，所以我剛剛寫了這句話。」

郭台銘在留言簿親筆寫下一段話向陳定南致意：「尊敬的陳青天，您的名言，產品可以打折，尊嚴不可打折，後學給您添上一句，民主的價值不可打折，後學郭台銘敬上。」

▲▼郭台銘親筆寫下一段話向陳定南致意。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲郭台銘親筆寫下一段話向陳定南致意。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲▼郭台銘到宜蘭參訪陳定南紀念園區。（圖／記者游芳男攝）

【更多新聞】

郭台銘喊選情告急：民進黨惡意灌票　準備「雙殺」國民黨
 

ET快訊
清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭　
G球女優自爆懷孕5個月！「父不詳」：拍片和私下都沒防護
周偉航：國民黨初選結果已經出來了　「非韓不投」準備擊潰韓國瑜

關鍵字：宜蘭,郭台銘,陳定南,陳青天,接地氣,尊敬

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

野鴿排泄物轟炸里民不堪其擾　柯文哲笑：抓來做烤乳鴿

2兒媳4度入住做月子　顏清標每次探孫都霸氣送40名員工蛋糕

一次選舉影響不只4年是20年　郭台銘：籲選民理性決定台灣的未來

吳蕚洋組白色聯盟　點名韓國瑜、柯文哲勿當政治跳蚤

都更加速器！侯友宜治釘子戶「新北市代拆辦法」最快7月上路

柯文哲：不得已才去當市長　當總統是「更不得已」

5.88億交易Lamigo破局　郭台銘：不是我要買！我關心職棒未來

社福政策PK！郭台銘、韓國瑜都提「國家養」　朱立倫喊補助凍卵

詭傳「與韓國瑜接吻照」！鋼鐵女韓粉凍袂條姐嗆朱學恒：走狗吃屎

獲民進黨徵召續拚立委連任　蔡適應：接受徵召、全力以赴

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

林逸欣《離開地球表面》神改編　「鋼琴古箏小提琴狂換」超強！！

腦麻朋友吃力比出「加油手勢」 霸氣郭台銘秒哭...手帕猛擦淚

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

《朵拉與失落的黃金城》最新預告

「被天使吻過的嗓音」評審不給星！　小六女孩超耿直回應...她瞬間傻了XDD

野鴿排泄物轟炸里民不堪其擾　柯文哲笑：抓來做烤乳鴿

2兒媳4度入住做月子　顏清標每次探孫都霸氣送40名員工蛋糕

一次選舉影響不只4年是20年　郭台銘：籲選民理性決定台灣的未來

吳蕚洋組白色聯盟　點名韓國瑜、柯文哲勿當政治跳蚤

都更加速器！侯友宜治釘子戶「新北市代拆辦法」最快7月上路

柯文哲：不得已才去當市長　當總統是「更不得已」

5.88億交易Lamigo破局　郭台銘：不是我要買！我關心職棒未來

社福政策PK！郭台銘、韓國瑜都提「國家養」　朱立倫喊補助凍卵

詭傳「與韓國瑜接吻照」！鋼鐵女韓粉凍袂條姐嗆朱學恒：走狗吃屎

獲民進黨徵召續拚立委連任　蔡適應：接受徵召、全力以赴

東方炻為何追不到花不棄？林柏宏「苦笑回答」讓粉好心疼

野鴿排泄物轟炸里民不堪其擾　柯文哲笑：抓來做烤乳鴿

中職／澄清湖「獅象大戰」因雨延賽　改至11日開打

三星Galaxy Note 10預告影片曝光！　 暗示手機多功能應用...讓工作與生活更方便

2兒媳4度入住做月子　顏清標每次探孫都霸氣送40名員工蛋糕

槍擊犯陳宏宗遭擊斃　檢警解剖相驗「排除自殺」…家屬不發一語

中職／川崎宗則加入味全龍　洪總直言是好事

霪雨對木瓜危害比颱風＆豪雨還嚴重　掌握木瓜復耕訣竅很重要

一次選舉影響不只4年是20年　郭台銘：籲選民理性決定台灣的未來

屏東典獄長簡文拱退休　葉漢潼接任爆出黑馬

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

騎重機只貼胸貼！辣露「白皙美背+蜜大腿」...車友瘋偷拍　她嬌喊：可合照

政治熱門新聞

周偉航：「非韓不投」準備擊潰韓..

LAMIGO未談妥　郭台銘怒罵..

洗車場韓粉老闆　擅拆客信件挨轟

Lamigo賣5.88億差臨門..

中天播「小韓粉邊罵邊哭」再遭罰..

韓租屋處曝光！他回「僅休息睡覺..

郭台銘喊選情告急：民進黨惡意灌..

被嗆「不會下蛋老母雞」　黃光芹..

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

民調輸韓國瑜9%　郭台銘；我絕..

父子都遇韓粉糾紛！受害車主老爸..

遭韓粉批韓黑　楊秋興：我句句實..

親民黨2020等柯文哲點頭？柯..

國民黨團：林佳龍把交通部當自家

更多熱門

相關新聞

免費敬老眼鏡上路　林姿妙關懷長者配鏡情形

宜蘭縣政府為倡議長者對視力保健的重視，增進其生活安全及品質，7月1日起結合縣內60家簽約的驗光所及眼鏡行，全面啟動辦理「免費敬老眼鏡」活動，宜蘭縣長林姿妙縣長特別於7月10日至宜蘭市辰和眼鏡行巡視，實際關心長輩的配鏡情形，就是要讓長輩們看出美麗新「視」界～拚出宜蘭好生活。

郭董推身障保險　他：終於有人注意

周偉航：「非韓不投」準備擊潰韓國瑜

郭台銘：重回工業強國是我的專業

「郭、韓政策都不可行」朱：台灣沒能力走北歐福利路線

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

高中妹加油站打工：你老婆呢？一周後接駕駛電話傻住

男友被鎖門外！她遭好友性侵哭：不要

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

客才裝冷氣就罵不冷　家電商一看超傻眼

警開6槍擊斃通緝犯不起訴　死者母哭訴

快訊／嘉義警擊斃槍擊要犯

在姑姑床上嘿咻14歲表妹　高壯軍人大戰12次

館長親口道歉吳宗憲！痛心認錯「我這種台灣賤畜」

韓粉集體霸凌18歲妹！她淚打「805字」反擊

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

台南警開6槍擊斃通緝犯　符合用槍時機獲不起訴

老闆娘攔車理論　慘被貨車輾過身亡

泫雅素顏曝光「嘴唇腫2倍」韓網：超明顯

郭芷嫣遭停飛　工會：和平協議恐中止

更多

最夯影音

更多

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假 民眾驚：太逼真

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

高雄「浮誇Ｘ痛風系」手抓海鮮桶！ 豪邁鋪整桌！還能吃到超大麵包蟹

BY2私下Battle畫面曝光　其他學員才看5秒：已經贏了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面