初選民調每日彌封放保險櫃　國民黨：715全程直播公布結果

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

記者徐政璿／台北報導

國民黨於7月8日至14日進行總統初選民調，共計將調查1.5萬份樣本，15日上午公布結果，決定2020總統人選。國民黨組發會主委李哲華10日表示，目前民調進行的相當順利，每日的民調資料彌封後放進保險櫃，15日上午跑數據公布時，將全程直播。

國民黨總統初選民調由聯合報、TVBS、全國公信力、全方位與世新大學進行，為了達到5家民調機構每家要做3000份有效樣本，會從中華電信資料庫中取出5份8萬筆的資料，分送給5家民調單位，總共40萬筆，並由其中進行電腦比對，不會發生重複情形。

李哲華表示，民調執行期間，現場有觀察員和中央監控小組、選監委員，各參選人陣營提出異議時，會把現場狀況全部排除，確保樣本都是有效樣本；此外，最後結束時也跟各陣營確認樣本結果，沒有任何疑問後，才將資料彌封。

國民黨發言人歐陽龍表示，初選民調一定以嚴謹態度在做，日前抽樣時也公開直播，是史上最嚴謹的一次，過程中都是非常公平的，請所有支持國民黨的民眾，耐心聽完題目。

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