遭點名擔任蔡英文副手　鄭文燦：做好選戰支持者的角色

▲桃園市長鄭文燦赴美參訪。（圖／記者沈繼昌攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文挑戰2020總統大選連任，外界也不斷猜測下屆副手人可能是桃園市長鄭文燦。對此，目前正在訪美的鄭文燦表示，會做好選戰支持者的角色。

有媒體詢問鄭文燦與蔡英文搭配擔任2020副手的可能性，鄭文燦說，跟市民之間有無形的契約，對自己的期許就是把市長工作作好，所以沒有想其他的可能性，他也相信蔡英文會做有智慧的安排，「我會充分支持他，做好選戰支持者的角色。」

另外，中華職棒Lamigo隊將易主，國民黨總統參選人郭台銘有意購買，但卻稱民進黨干涉他協助Lamigo，鄭文燦回應郭台銘，Lamigo要選擇什麼交易對象，不需要問他，只希望Lamigo能夠留在桃園，桃園繼續支持Lamigo，無論誰投資Lamigo，立場都一樣。

亞洲．矽谷計畫執行中心核心成員為主的「2019全球城市挑戰博覽會(GCTC)訪問團」，由鄭文燦7日率團前往美國展開為期7天的展覽及參訪，亞洲．矽谷計畫執行中心8日強調，此行對加強台美商貿往來，擴大台灣智慧城市經驗交流，將有重要的進展。

這是鄭文燦今年第二度參訪華府，10日在智庫「威爾遜中心」發表演說，主題為台灣民主與自由開放印太區域；身為桃園市長的鄭文燦，在華府大談美中台關係、台灣在美國印太戰略所扮演角色、美豬美牛問題等。

▲鄭文燦訪美，分享台灣近期發展。（圖／桃園市政府提供）