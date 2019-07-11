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專家盤點李佳芬34張保單　打破台灣人買保險2大迷思

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▲▼韓國瑜市長前進世新演講-李佳芬,韓國瑜。（圖／記者黃克翔攝）

▲根據監察院公職人員財產申報資料顯示，高雄市長韓國瑜和太太李佳芬一共申報18張有現金價值的壽險保單。（圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

高雄市長韓國瑜夫人李佳芬日前在節目上，公開一家五口的保單規劃，其中18張是有現金價值的壽險保單、16張醫療險及意外險等類型的保單，提供專家進行保單健診，不僅點出投保觀念上的優缺點，同時也發現台灣人的迷思，習慣東買一張、西買一張，欠缺完整性的規劃。

高雄市長夫人李佳芬日前上節目時，一次公開18張保單，讓外界看清楚、說明白，而當天參與這次健檢保單的認證理財規劃顧問（CFP）陳敏莉事後接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，除了這18張有現金價值的壽險保單外，同時也帶來16張醫療險、意外險等類型的保單，優點是李佳芬有保障和存錢的觀念，特別是在保險的運用上，並沒有失去保險的保障功能，同時也有加保醫療險、意外險等，並不是只有用保單在儲蓄。

不過，陳敏莉也說，缺點是缺乏一次性規劃，因此單是在整理保單的過程中，花了不少功夫。這與她過去健診的客戶有相似之處，台灣人很少為家庭一次性地做完整的財務規劃，不知不覺累積許多保單張數。此舉將會帶來2個負面效果，首先是保額小、保單多、保障細瑣，難以了解保險全貌，後續的管理較為費力，再者是欠缺整體性規劃，有些保重複、有些保障不足而不自知，該案例也反映出多數台灣家庭類似的問題，累積相當多保單卻沒有完整規劃。

據了解，李佳芬今年投保的保單是為了孩子出國留學而準備的兩年繳的美元利變型壽險，年繳保費8.5萬美元（約新台幣264萬元）。陳敏莉指出，從李佳芬的投保紀錄和她自述所言，從2017年到2019年分別有好幾張保單分別有滿期金到期，就成為她後續為孩子存教育金和美元利變型壽險保單的繳費來源，看起來業務員做了很好的追蹤，及時建議她買新保單，加上她個人對保守的保險商品有偏好，因此將生存金給付重新轉存進幾張金額較大的保單，用保險養保險，將20幾年來的存款再繼續用保險存起來。

▲▼公勝保經增錢事業部經理張祐滋。（圖／公勝保經提供）

▲公勝保經增錢事業部經理張祐滋。（圖／公勝保經提供）

公勝保經增錢事業部經理張祐滋表示，美元是強勢貨幣，用來作為子女出國讀書的教育費是個很好的選擇，再加上利變型保單主要是有機會透過宣告利率去讓保單的保額增值，達到長期累積資產的效果。

不過，要注意的是「宣告利率≠實際報酬率」，因為保費須先扣除附加費用，再依宣告利率計算利息，宣告利率比定存利率高，不代表持有初期的報酬率一定高於定存，而是要持有一定年期後，報酬率才較能被凸顯。另外，保單年期太短，保費集中在這2年就要繳清，匯率波動風險也會比較高。一旦未來美元走貶、台幣走升，就可能會有匯損問題；反之亦然。

陳敏莉提醒，20年前的預定利率高達7%至8%，當時買到的是正宗儲蓄險，也就是包含身故給付和生存金給付，因此回頭看效果是好的，不過如今預定利率受到大環境影響持續走下坡，儲蓄效果並沒有那麼好，而且李佳芬後來買的保單並非是真正的儲蓄險，而是以死亡保障為主的壽險，還要扣除死亡保費成本，才會說「儲蓄效果並不如以往」。

至於民眾該如何規劃足夠且負擔得起的保障，陳敏莉表示，「年繳保費不超過年收入的十分之一」是目前推廣理財教育的觀念，其中保費指的是純保障型保單，包括醫療險、意外險貨是保障型的壽險，而儲蓄險保單則可列入儲蓄預算，一般來說，鼓勵大家要把年收入的20至30%存起來，工具除了儲蓄險，也包括定期定額共同基金/ETF、勞退自提6%等投資管道。

舉例來說，花花月收入3萬元，其中每月提撥3000元買醫療、意外險等保障型保險，另外每月提撥3000元，年繳36000元買一張養老壽險，儘管看起來保費是每月6000元，但是各別花在保障和儲蓄上面，且比例均為10%，整體來看，就還是屬於健康的情況。

公勝保經增錢事業部經理張祐滋建議，理財計劃一定要有分散風險、資產配置的觀念，在市場波動變大之際，增加資產中固定收益資產比重就是一個較安全的做法。例如保險就是其一，這也是為什麼台灣人有很高比例的人是將到期保本，且享有一定收益的儲蓄險視為必要的理財工具之一的主因。

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關鍵字：韓國瑜,李佳芬,保險,陳敏莉,保單,保費,壽險,儲蓄險

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