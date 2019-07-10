「世界趨勢，郭懂」　郭台銘：我當總統台灣一定會超越南韓

記者徐政璿／台北報導

國民黨於7月8日至14日進行總統初選民調，共計將調查1.5萬份樣本，15日上午公布結果，決定2020總統人選。民調進入到第3天，鴻海集團創辦人郭台銘10日在粉絲團意有所指的表示，「相信郭台銘 就會贏韓國」，有不少網友則在底下留言「相信郭台銘，會贏韓國瑜？」

郭台銘表示，南韓總統文在寅6/19發表了「製造業文藝復興計劃」，要輔導3萬家國內中小企業建設智能工廠、2030年前新建兩千家AI工廠，好讓南韓擠進製造業全球第四名。這對台灣是警訊，也是轉機。台灣曾是世界工業出口的前十強，而在韓國啟動製造業升級計畫之際，台灣更應急起直追，發展工業互聯網，推動智慧製造，讓我國重回工業強國之列。這恰是他的專業，他當總統，台灣定會超越南韓。

郭台銘說，此外，未來的健康產業將會結合AI和大數據，包含基因檢測、精準醫療、預防醫學等。台灣有極佳的資訊科技與醫療人才，卻囿於陳舊法規及政客視野，無法推動產業創新。先進國家如日本也極重視智慧醫療的研發，透過健康大數據與產官學民合作，每年約有上億日圓的民間投資，產生數百億日圓的經濟效益，如果用在台灣，試想可創造多少產值和就業。

郭台銘指出，以上乃他提出「智慧科技島」政見之一環，「世界的趨勢，郭懂」，他會帶領中華民國衝刺，打國際盃，賺世界財；遺憾的是，光是他提出的「0-6歲國家幫養」，就不停遭受抨擊與訕笑；他必須說，政客只會將「不可能」當跳票的藉口，他卻把「沒有不可能」當座右銘，台灣不想再輸南韓，就請相信郭台銘，「我必能讓台灣產業轉型加值，幫人民加薪」。



有不少網友在底下留言，「唯一支持郭台銘」，也有人轉分享也留言寫道「相信郭台銘就會赢韓國，相信郭台銘就會赢韓國瑜」、「相信郭台銘，會贏韓國瑜？」甚至有人留言「我很想投您，無奈我們家沒有室內電話」。

▼國民黨總統初選參選人郭台銘。（圖／記者季相儒攝）