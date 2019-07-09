獨／鍾小平嗆退黨倒戈相助　柯營幕僚：柯文哲參選壓力倍增

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨台北市議員鍾小平9日正式宣布退黨，同時倒戈支持台北市長柯文哲，還稱要幫柯籌組後援會、協助連署等。沒想到，鍾小平此舉，卻讓對於選總統搖擺不定的柯文哲不少心理上的壓力；幕僚觀察，柯擔心若最後沒有參選，「該如何對這些用退黨表達支持的人負責？」，最後參選恐會是被「情勢所逼」。

「我宣布要退黨」，鍾小平9日在市府一樓大廳受訪表示，一定會參選中正萬華立委，此外也會勸進柯文哲選總統，因為現在國民黨沒有方向感，如果柯文哲不選，藍綠對決國民黨是會輸的。鍾強調，自己最大的信念就是要把蔡英文拉下來，「所以我們希望柯文哲能出來，把這國家拿下來、把蔡英文拉下來，我支持柯文哲崇高的理想。」

柯文哲9日被問到鍾小平倒戈支持一事時相當驚訝，「我倒是覺得他動作太大了，他要脫黨喔？」、「他有說他理由？」當被問到怎麼看這樣的合作時，柯表示，「我回去想想看。」

由於2020情勢混亂，柯營幕僚表示，柯文哲對於選總統一事本就搖擺不定，甚至多次曾多次碎念，感覺情勢上是大家逼著他選。這次鍾小平大動作宣布脫黨參選，讓搖擺不定的柯文哲感受到很大的壓力，搞到一個黨籍市議員要退黨支持他，整個環境形塑出「大家都需要他」的氛圍。

▲鍾小平。（圖／記者李毓康攝）

由於2018年九合一大選險勝，柯營分析其中一部分原因在於「空轉陸失敗」，因此柯文哲近期不斷藉市政參訪名義，走出台北市到台灣各地交流。柯營的安排也別有用心，不但多次進軍高雄大踩假想敵韓國瑜地盤，也特別著重雲林等農業縣市，近期也完成「環台」走完除南投之外的台灣各縣市，盼能藉頻繁與粉絲互動累積陸戰能量。

據觀察，柯文哲所到之處無不受到支持者熱情歡迎，此時的柯文哲就會稍稍對於2020有更多的信心；但回到台北開始接觸市政後，柯對於2020的想法又會保守一點，認為做好市政未嘗不是改變台灣的方式之一。

幕僚表示，柯文哲本身對於2020態度搖擺不定，若真的有人退黨以示支持，但最後柯卻沒參選，屆時該如何對這些用退黨表達支持的人負責？鍾小平退黨目前雖只是單一個案，但未來若再多幾個類似狀況，柯文哲心理上的壓力可想而知。