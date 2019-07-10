郭台銘回應韓國瑜「南北平衡說」：增設一個行政院副院長常駐高雄

▲國民黨總統初選參選人郭台銘，首度拋出將台灣劃分成5大經濟區的發展願景，不但兼顧區域發展，還能去打世界盃。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨總統初選參選人、鴻海集團創辦人郭台銘昨（9）日晚間接受本刊專訪，回應韓國瑜平衡南北說法，郭台銘首度拋出將台灣劃分成5大經濟區的發展願景，「將台灣分成首都經濟區、中部經濟區、副都經濟區、東部經濟區跟離島經濟區，才能去打世界盃。」他並重申為了兼顧區域平衡發展，將增設一個行政院副院長在高雄辦公。

「台灣是海島型經濟，2300萬人口內需市場不夠支撐一個產業，必須要有一個能夠真正整合經濟、科技、產業的領袖，帶領台灣經濟走向國際化。」手中拿著最近研究韓國政府經濟政策的圖表資料，不改企業家本色的國民黨初選參選人郭台銘霸氣地向本刊分析。

擁有45年企業領導人身分的郭台銘認為，台灣是外銷型經濟體，必須要靠外銷增長、賺到錢才能產生內需，現在台灣要改變悶經濟，讓年輕人不再低薪敢生小孩，就要讓外銷經濟發展起來，這樣稅收才能增加，餅做大了資源分配與福利就跟著來。「我45年來在全世界投資，就是電玩界稱的最強外掛，我一輩子的關係全都都能拿來給國家用，幫台灣找市場，找出路，做到人人都贏。」郭台銘說。

至於他要如何將台灣帶向國際？郭台銘向本刊解釋，比台灣2300萬人口多一倍的南韓，最近重新規劃國內分區、扶植不同產業的作法，就相當值得學習。他打算仿照南韓構想，將台灣劃分成北、中、南、東以及離島5大經濟區，依照各自優勢組成國家隊打世界盃，像是有近1000萬人、以台北為首，包括北北基桃在內的「首都經濟區」。另外，以高雄為首的「副都經濟區」，涵蓋嘉南高屏人口達700萬人，擁有高雄港，以及能夠與新竹科學園區匹敵的南科、路竹科學園區等，一南一北均衡發展；至於台中為首的「中部經濟區」，則是積極投入精密機械產業。

不只向南韓取經，郭台銘認為新加坡也很值得台灣學習， 郭台銘表示，「新加坡人口僅台灣1/4，是東南亞的區域經濟中心、金融中心，像是國民住宅、國家主權基金的管理等都是很好取經學習的對象。」

除了重新國土規劃，把台灣劃分5大經濟區外，郭台銘也回應勁敵韓國瑜平衡南北說法，他重申強調，未來當選總統，會增設一個行政院副院長常駐高雄辦公。

不過郭台銘也趁機向韓國瑜與支持者們喊話，「如果高雄沒有贏的話，國民黨誰出線當中華民國總統都會很難整合，我先前拋出的議題不是誰不能出來選總統，而是高雄一定要贏，國民黨重回執政的話，是南北平衡最好的時機。」



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