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朱立倫端經濟政策牛肉：基本薪資目標3萬　企業不加薪就加稅

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▲▼朱立倫接受「1111為年輕人找幸福未來」節目專訪。（圖／翻攝自Youtube／1111人力銀行）

▲朱立倫接受「1111為年輕人找幸福未來」節目專訪。（圖／翻攝自Youtube／1111人力銀行）

記者楊蕓／台北報導

前新北市長朱立倫9日接受「1111為年輕人找幸福未來」節目專訪，談到經濟政見時，主張他目標調漲基本薪資至3萬元，此外，企業獲利若不加薪就加稅，盼藉此帶動整體薪資水準提升。

朱立倫指出，過去他擔任桃園市長、行政院副院長到新北市長，只要是他執政的地方，工商特別發達、招商每年都是冠軍，若他帶領全台拚經濟，相信總體效果會很好。

朱立倫表示，從現實面來看，台灣服務業的薪資水準比製造業低，傳統製造業薪資也比科技業低，但過去陳水扁時代的「兩兆雙星」和蔡英文的「5+2產業創新計畫」都沒有顯著成效，認為資源應該要用在服務業和傳統產業上，才能真正解決問題，包括提供專業訓練、國際品牌行銷，唯有讓中小企業起飛，受薪階級才能獲利。

在調漲基本工資部分，朱立倫強調，很多人以為基本工資只是訂給外籍勞工，但目前仍有些企業以基本工資當做起薪，因此，他主張基本工資一定要成長到3萬元，藉此帶動整體薪資水準提升。朱立倫還說，「我早在4年前就提出這項政見，當時蔡英文還笑我可以得諾貝爾獎，但解決低薪應該先從拉抬基本工資開始，這是經濟理論，不是我發明的。」

朱立倫強調，台灣應該重視「加法經濟」，從過去的「cost down」走向現在的「value up」，他認為，民間企業只要賺錢就應該為員工加薪，但很多企業賺錢，獲利大多分給股東、老闆，因此，朱立倫主張，如果企業不肯加薪，那就要加稅，這對慣老闆來說是必要手段，藉此帶動產業提升薪資。

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關鍵字：朱立倫,2020總統大選,國民黨,初選

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