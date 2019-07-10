反川富豪身家16億美元　投入1億競逐美國2020總統大選

▲加州富豪斯泰爾（Tom Steyer）宣布競選美國2020總統大選。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

數月前曾說不會參加民主黨初選的加州富豪斯泰爾（Tom Steyer），9日發布影片正式宣布角逐2020年總統大選。這位身家16億美元的反川普人士決定參選後，正好遞補8日因民調低迷退選的加州眾議員史沃威爾（Eric Swalwell），成為民主黨黨內初選的第24人。

綜合外電報導，斯泰爾週二在推特（Twitter）上發布競選影片，表明自己決定出來參選的原因，是美國民眾感到現今的體制已經離他們太遠，大財團主宰了民主社會並把持政客，不再為一般大眾謀求福利；他說，「我們現在正在做的就是努力把民主還給人民」。整體的競選訴求與民主黨另外兩位候選人重量級參議員沃倫（Elizabeth Warren）、美國前副總統拜登（Joe Biden），以及共和黨籍美國現任總統川普的競選方向相去不遠。







斯泰爾拋出美國政界迂腐、氣候變遷等主要議題，「美國人民感到深深的失望，他們覺得自己被華盛頓那些掌權者傷害了。」斯泰爾在今年1月一場記者會上表示，不會出馬參選總統，但會投入所有時間試著讓川普下台；近6個月後，他接受《紐約時報》（New York Times）訪問時指出，將會投入1億美元當作競選經費。民主黨第2輪黨內初選，將於30日、31日在底特律（Detroit）進行。

根據富士比（Forbes）雜誌報導，斯泰爾身家大約16億美元，與他在競選影片中提到的15億美元相近，而他在2010年已和妻子共同簽署「捐贈承諾（Giving Pledge）」，生前會將半數資產用於公益。

斯泰爾原是美國對沖基金經紀人，於2012年退休，創辦環保組織「NextGen Climate」，並與妻子贊助母校史丹佛大學和耶魯大學做能源研究。除了慈善家、銀行家、環保組織創辦人的身分外，他同時也是知名的反川普人士，曾豪砸千萬美元買下電視廣告，呼籲美國民眾彈劾川普，更創立反川組織「必須彈劾（Need to Impeach）」，成員數號稱達820萬名美國公民。