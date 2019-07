15歲少女失蹤一週後成「山崖腐屍」　死前2封簡訊令人驚恐

▲芮莉向男友傳送2封求救訊息後,被發現陳屍在懸崖邊。(圖/翻攝自芮莉IG,以下同)



國際中心/綜合報導

美國西維吉尼亞州15歲少女芮莉(Riley Crossman)某日深夜向男友發送求救簡訊後,失蹤了約一週,最後被發現陳屍在附近山區的懸崖邊,且屍體早已腐爛,她死前簡訊內容也隨之曝光。據調查人員說法,警方調查後,逮捕了芮莉母親的男友安迪(Andy McCauley),但還沒決定以什麼罪名起訴。

綜合外媒報導,15歲的芮莉5月7日深夜向男友發送了「我很害怕」、「他在我房裡」的求救訊息後,便離奇失蹤。根據芮莉母親尚特爾(Chantel)的說法,芮莉失蹤前一天表現並無異常,但她當晚下班回家後,有注意到「芮莉房門處於關閉狀態」。

尚特爾隔天早上開啟芮莉的房門,卻發現女兒不在房間內,當時她以為女兒已經去上學。不過,下午3點30分,她接到校方打來的電話,得知芮莉缺席的訊息後,立刻驚慌地告知芮莉的生父,同時報警。

▼尚特爾表示,芮莉與男友交往後,學業成績不斷上升。

芮莉失蹤後,當地居民發起大規模搜查,許多志工、執法人員都投入搜索行列,甚至還出動了警犬。經過搜索後,警方在當地附近的山區找到一具屍體,經法醫鑑定後,警方確認死者身分就是芮莉。

隨後,警方將尚特爾的男友安迪鎖定為嫌疑人,因為安迪在案件發生後,表現相當異常,在搜查過程中不斷改變態度,警犬也在安迪的卡車上聞到芮莉的味道,且「安迪的卡車上有與芮莉屍體上沾有相同物質」。

經過初步調查,警方依照多項證據,將安迪逮捕,但仍未決定以什麼罪名起訴。至於詳細犯案動機為何,有待警方進一步調查。

JUST IN: Andy McCauley booked into Eastern Regional Jail tonight. He was arrested today for the murder of his girlfriend’s 15-year-daughter, Riley Crossman, who was missing for more than a week from Morgan County. Her body was found today in Berkeley County. pic.twitter.com/Mdn6B2piGt