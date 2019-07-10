國防部：國軍募徵併行　明年底達成招募編現比90%目標

軍聞社／記者陳映竹報導

國防部資源規劃司簡任司長白捷隆9日針對現行兵役制度指出，我國採「募、徵併行」制，役男遵憲法履行兵役義務，接受4個月常備兵役軍事訓練，完訓後納入後備動員列管，編現比已達84.33%並持續提升，預期明年底可達成募兵制招募編現比90%目標。

白司長指出，國軍因應敵情威脅，必須保存高強度的戰力水準，但不與中共做軍備競賽，依據實際國情和防衛需要，推動募兵制轉型，招募與培訓意願強、役期長和經驗熟的人力，與大專院校職校策略聯盟，建立永續機制，且配合各軍種新一代裝備陸續成軍，以火力取代兵力，發揮以質勝量、以少勝多。

白司長進一步表示，募兵制士兵服役4年，役期長，可習得多元專長和職能，且訓練成果可以累積，依據各種作戰任務操作多種裝備，維持戰備用兵彈性，而服役長期性，也是培養未來士官團的來源，先進國家募兵制，士兵到士官是完整經管的管道，相對一年徵兵制，一年的時間比較短，甫經訓練成熟就退伍，在對高科技的武器專精操作仍有限制。

白司長說，就訓練成本來看，志願役人力長期服役，對於武器裝備的操作和保管維護，穩定較高，訓練或保養的成本，長期而言較為節約的，義務役徵兵制人力退伍比較頻繁，要長期投入訓練和維保成本；在紀律素質方面，品格智測和體能要求都有一定規範，違法犯紀立即汰除，這也有助於維持部隊軍風紀水準；而人力運用上，因應社會少子化的趨勢，志願役兵源服役4年或長期服役，軍士官整體結構人力是穩定的，未來僅針對每年少數局部退伍適量補充即可。