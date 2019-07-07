　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

國防部高中職儀隊決賽　莊敬高職近零失誤奪冠

請按讚支持ETtoday新聞雲

國防部高中職儀隊決賽　9支隊伍同場較勁展現青春活力

軍聞社／記者周昇煒臺北6日電

「國防部第3屆全國高級中等學校儀隊競賽」決賽6日在臺北市國家兩廳院藝文廣場登場，9所參賽學校同場競技、展現各校創意、走位與精湛槍法，最後莊敬高職以近乎零失誤的完美表現勇奪冠軍，也為高中生活留下絢麗回憶。

儀隊競賽活動由國防部長嚴德發主持，暖場演出由國防部示範樂隊暨三軍儀隊呈現整齊劃一的聯合操演，淡江大學與陸軍十軍團街舞社團帶來動感街舞表演，陸軍花東防衛指揮部也用精彩、熱情的原民舞蹈，炒熱現場氣氛。

國防部高中職儀隊決賽　9支隊伍同場較勁展現青春活力

從北、中、南區儀隊競賽脫穎而出的港明高中、新興高中、莊敬高職、臺中女中、光華高工、仁德醫專、臺南女中、恆春工商及智光商工等9所學校依序上場，各校搭配活潑、高亢的多首組曲完成困難的隊形變換與整齊操演，展現年輕學子的活潑創意與活力，不時讓現場圍觀民眾抱以熱烈掌聲。

競賽前三名分別為莊敬高職、新興高中及仁德醫專，嚴部長逐一頒發獎盃表達祝賀與嘉勉，並與所有活動表演團體及競賽隊伍合影。

國防部高中職儀隊決賽　9支隊伍同場較勁展現青春活力

嚴部長致詞時表示，參加儀隊與加入國軍一樣，是一種至高無上的榮譽，每位參加儀隊的同學們都是利用課業之餘努力排練，為了就是在場上有完美的操演，這種重視團隊，揮汗投入操練的熱忱，跟軍人重榮譽、不怕苦、不怕難的精神一致。

「臺上1分鐘，臺下10年功。」嚴部長強調，儀隊隊員從選拔、訓練到上場操演，都經過嚴格的要求，才能展現力與美的成果，正因為這樣勤訓苦練的過程，也讓所有儀隊成員深深以儀隊為榮。

國防部高中職儀隊決賽　9支隊伍同場較勁展現青春活力

嚴部長並特別感謝教育部以及所有參賽學生、老師及家長們以具體的行動表達對國防部舉辦儀隊競賽的支持，各項精彩操演都是學生、官兵平日勤訓苦練的成果，更是「全民國防」精神的具體展現。

此外，本次活動會場周邊同時安排國防部所屬單位軍事體驗、人才招募及社團互動攤位，透過多元的交流，強化青年學子對國防事務的認知，並宣揚全民國防教育理念。

國防部高中職儀隊決賽　9支隊伍同場較勁展現青春活力

ET快訊
高雄噁男賞車21分鐘「重疊女業務」12次！喊「我想要你」下場
拐拐胸前大挖空擠出深線　左右半球全露慶生..全台北正妹都到了

關鍵字：軍聞社,台灣軍武

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

殲-11D頑強身影再現　裝配渦扇-10B推力超越蘇-35

放棄下代艦載機爭奪？　殲-31新模型亮相巴黎不見2設計

壓制大陸霹靂-15　美國秘密研發射程200公里空空導彈

能遠距離發現F-35　殲-10部署永興島作戰半徑蓋南海

解放軍下代核航母模型曝光　甲板不見殲-20上艦

航母奶媽「呼倫湖艦」首度跟隨出島鏈　可支持遼寧艦20天高強度作戰

發光體呈現高空機動　巨浪-3試射疑安裝高超音速彈頭

川普登日本出雲級護衛艦　變身「真航母」只需三步驟

擅離職守3天　反潛直升機飛官都在拍長官馬屁

國防部高中職儀隊決賽　莊敬高職近零失誤奪冠

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

瘦弱女主角「爆槌牆7下」順利逃脫 他狂尻25分嘆：與戰鬥民族的差距

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

男子不滿看泌尿科被觸診 竟持球棒返回診間痛毆醫師

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

擅離職守3天　反潛直升機飛官都在拍長官馬屁

國防部高中職儀隊決賽　莊敬高職近零失誤奪冠

日水陸機動團首參與美澳「護身軍刀」操演　陸偵查船南下「監視」　

美官員稱中方南海射反艦導彈　陸國防部：未針對任何國家

收賄近台幣4000萬　中船重工前總經理孫波判刑12年

NEW ERA用血輪眼、漩渦、曉組織打造最經典《火影忍者》帽款

為拍抖音「特技跳橋」！　印度男溺水…朋友見死不救忙落跑

中職／陳重羽骨折完成手術　下半季歸隊有變數

扁塌出油又飄異味！專家揪「洗髮超NG行為」很多人第一步就錯了

美軍研發的資安工具　如何變成網路黑市的隱密服務

UFC史上最快KO！馬斯達維爾「衝膝」只花5秒解決對手

人馬一體的傲氣　馬自達堅決棄用觸控式螢幕

擅離職守3天　反潛直升機飛官都在拍長官馬屁

【時光機】修墳師不信有鬼　但太太卻指著空氣說有女人

獨／邀郭台銘簽初選公約挨批「量身打造」　黨中央火速取消

孫生深夜「火車便當」童顏超兇妹　 激吻又捏屁股蛋全被拍

軍武熱門新聞

土耳其囤F-16零件應對華府制..

俄戰機升空攔截美國海神巡邏機

巨浪掀翻29噸AAV7兩棲突擊..

日自衛隊參與美澳軍演　陸偵查船..

美官員稱中方南海試射反艦導彈

台裔教授非法輸華「美軍事機密」..

殲-11D裝渦扇-10B推力超..

王浩宇：台灣軍力超越以色列德國

莊敬高職奪國防部高中職儀隊冠軍

寇謐將建議「低成本自殺攻擊」保..

中船重工前總經理孫波判刑12年

俄失火潛艇疑為「間諜潛艇」

俄神秘潛艇「電池艙」失火奪14..

美軍指解放軍在南海試射6枚反艦..

更多熱門

相關新聞

徐國勇：立即採購電擊槍

為因應鐵路警察局嘉義派出所勇警李承翰為制服持刀男英勇殉職案件，內政部長徐國勇針對強化員警執勤安全表示，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌已指示，「要錢給錢，要人給人」，內政部也已立即進行電擊槍的相關採購作業，採購的電擊槍會經相關國際認證。

飛虎隊光榮戰史忠實呈現

傘戰營體驗離地23英呎高跳塔

寇謐將建議「低成本自殺攻擊」保衛台灣

前鋒戰鬥營抗壓訓練　體驗戰場景況

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

狼師惡行起底　喝令女學生：給我脫

還手算我輸！練喻軒再提5點嗆館長

煎餅1千被鬧場　甜品店3聲明回敬

謝忻神隱1月曬破碎酒瓶：hopeless romantic

30歲副機師撞爆頭亡　媽坐殯儀館痛哭

丁國琳狂傳「爆乳泳裝照」給軍中KID

館長時限到！林志成：8/18空手開戰

快訊／宋仲基爸爆失聯2天發聲了！

楊冪「真實身材」被鏡子出賣！

大眼妹驚「雙胞胎懷5年」嚇傻！

林志成黑歷史起底　雙斧頭砍司法院

瓏豐水產驚傳倒閉！公司遭黑道包圍

台南婆婆端芒果問「要配飯嗎」她傻住

更多

最夯影音

更多

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

韓國瑜夫婦雲林擁豪華農舍　「踢爆是大違建」李佳芬僱工秒拆

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面