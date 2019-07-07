國防部高中職儀隊決賽　莊敬高職近零失誤奪冠

軍聞社／記者周昇煒臺北6日電

「國防部第3屆全國高級中等學校儀隊競賽」決賽6日在臺北市國家兩廳院藝文廣場登場，9所參賽學校同場競技、展現各校創意、走位與精湛槍法，最後莊敬高職以近乎零失誤的完美表現勇奪冠軍，也為高中生活留下絢麗回憶。

儀隊競賽活動由國防部長嚴德發主持，暖場演出由國防部示範樂隊暨三軍儀隊呈現整齊劃一的聯合操演，淡江大學與陸軍十軍團街舞社團帶來動感街舞表演，陸軍花東防衛指揮部也用精彩、熱情的原民舞蹈，炒熱現場氣氛。

從北、中、南區儀隊競賽脫穎而出的港明高中、新興高中、莊敬高職、臺中女中、光華高工、仁德醫專、臺南女中、恆春工商及智光商工等9所學校依序上場，各校搭配活潑、高亢的多首組曲完成困難的隊形變換與整齊操演，展現年輕學子的活潑創意與活力，不時讓現場圍觀民眾抱以熱烈掌聲。

競賽前三名分別為莊敬高職、新興高中及仁德醫專，嚴部長逐一頒發獎盃表達祝賀與嘉勉，並與所有活動表演團體及競賽隊伍合影。

嚴部長致詞時表示，參加儀隊與加入國軍一樣，是一種至高無上的榮譽，每位參加儀隊的同學們都是利用課業之餘努力排練，為了就是在場上有完美的操演，這種重視團隊，揮汗投入操練的熱忱，跟軍人重榮譽、不怕苦、不怕難的精神一致。

「臺上1分鐘，臺下10年功。」嚴部長強調，儀隊隊員從選拔、訓練到上場操演，都經過嚴格的要求，才能展現力與美的成果，正因為這樣勤訓苦練的過程，也讓所有儀隊成員深深以儀隊為榮。

嚴部長並特別感謝教育部以及所有參賽學生、老師及家長們以具體的行動表達對國防部舉辦儀隊競賽的支持，各項精彩操演都是學生、官兵平日勤訓苦練的成果，更是「全民國防」精神的具體展現。

此外，本次活動會場周邊同時安排國防部所屬單位軍事體驗、人才招募及社團互動攤位，透過多元的交流，強化青年學子對國防事務的認知，並宣揚全民國防教育理念。