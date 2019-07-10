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播放U-2機飛行聲響　黑貓中隊珍貴史料身歷其境

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航空偵照展展出至31日　黑貓中隊珍貴史料訴說歷史

軍聞社／記者卓以立報導

「航空偵照展－從U-2黑貓中隊到無人飛機」現正於中科院航空所展出，內容包含黑貓中隊珍貴的史料、偵照圖等，其中，展出多幅偵照圖訴說當年歷史軌跡，絕對值得國人參觀。

航空偵照展在黑貓中隊任務沿革與執行方面，展出包含曾執行黑貓中隊任務的28位飛行員簡介，並詳細說明飛行員在執行任務前，須攜帶的物品、以及上飛機前的飲食、穿著的壓力衣、使用的地圖及失事的證明文件等

展場並模擬U-2機的寬度的走廊做為區別，觀展人須穿過寬度不到90公分的走廊，體驗當時飛行員登機的走道，走道間陳展鉛筆、開關以及儀表板示意圖等當時執行任務的工具，並播放U-2機飛行時的聲響，讓人以身歷其境的方式感受當年的情境。

另外，多張偵照圖揭示歷史與時代變遷，例如民國61年1月28日所照的臺北市空照圖，臺北火車站、松山機場、中正紀念堂等地景，當時與現在，隨著時代的演進，許多街景已不一樣；而823砲戰的偵照圖，每一個砲彈落彈坑清楚可見，每一張偵照圖都是歷史的軌跡，絕對值得國人參觀。

「航空偵照展－從U-2黑貓中隊到無人飛機」於中科院航空所展出，展期至7月31日止，開放時間上午9時至下午16時30分，民眾至該所，隨引導標誌引導，即可進入參觀。

航空偵照展展出至31日　黑貓中隊珍貴史料訴說歷史

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