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聚焦食公益！魏應充鼓勵社福夥伴創新營運　讓身障者就業不擔心

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▲聚焦食公益！魏應充鼓勵社福夥伴創新營運，讓身障者就業不擔心。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者吳杰澄）

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲國內首創「食公益」捐助計畫，偏鄉童獲營養補充包。（圖／記者吳杰澄攝，以下同）

記者吳思瑤／台北報導

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國內首創以飲食為經、公益為緯的「食食刻刻與愛同行 食公益捐助」計畫，今年邁入第五屆，這回捐助六大公益團體，以創新模式做公益，包括快樂餐募集計畫，透過外出用餐、點餐外送學習更多；偏鄉教室營養補充包，讓孩童達到營養均衡；還有結合在地農友、食材提供餐飲服務，提供代用餐飲服務，落實社區關懷！

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲今年58個投稿爭取捐助的團體，共有六個單位可獲得捐助，計畫包括「慢飛天使快樂餐募集計畫」、「偏鄉教室營養補充包方案」等。

將關懷領域由「食」延伸至弱勢團體重返自立、偏鄉孩童關懷甚至社區長輩照護等公益議題，2019年上半年徵件，吸引了58間公益夥伴投稿，最後由「財團法人台北勝利附設勝利廚房」、「財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會」、「社團法人臺灣全民食物銀行協會」、「財團法人心路社會福利基金會」、「財團法人天主教會台中教區臺灣省私立慈愛殘障教養院」、「財團法人桃園市私立聖愛教養院」等六間社福團體獲得捐助。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼勝利廚房主打四大發展方向，其中要規劃社區共好教室，讓障友變身教師，藉此提升自信。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

而長期重視產能提升讓障友獲得工作尊嚴的「勝利廚房」，提出「生產質量提升暨共好行動計畫」。主打四大發展方向，首先要提升生產效能，針對食物和設備都需要加強優化；第二導入智能廚房，目前已經有ISO 22000食品認證和HACCP危害分析重要管制點，未來希望在生產各區，監控所有環境參數結合物聯網，監控品保的安心；再來是增加與社會的認知，這也是所有NPO非營利機構最欠缺的，有好東西但知道的人不多，加強推廣將品牌行銷出去；最後要規劃社區共好教室，將空間規劃為料理手座體驗教室，讓服務對象化身小助手，從被教再學習教人，讓障友變身教師，建立自信。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼勝利基金會在身心障礙機會促進已經二十年，只專注做一件事，就是身障的就業促進。

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

台北勝利附設勝利廚房張湘蓉經理也說，「基本上訴求一點，就是安心好食。目前我們有鹹甜兩系列，甜品有北歐先生的鮮檸檬蛋糕和焦糖布丁，吃過的人都難忘！鹹食有辛甘好料理，招牌醬料叫辛甘香辣醬，都是純天然的。」

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲計畫每年分上、下半年進行徵選，為實際投入食公益慈善事業的團體注意能量，為共好努力。

而頂新和德文教基金會以實質支持的力量，陪伴這些社福團體有更多能量協助更多弱勢。自2017年開始聚焦於食公益捐助，計畫每年分上下半年進行徵選，經過一個月的書面及實體採訪，看見社福機構的用心與創意，激盪出不少創新營運模式。創辦人魏應充表示，「自2017年開始總共服務了47個慈善公益團體，每一年舉辦兩次，有12個團體拋磚引玉，也希望說這只是一個微薄，後面我們希望的是有些志工或一些智庫，能幫上他們的忙。」

▲▼ 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲會中不忘為台東孩子的樹屋創辦人陳爸默哀，感謝他的付出與努力。

認為自立共好，才是社福公益的最終目標。會中更不忘為台東孩子的書屋創辦人，陳俊朗「陳爸」驟逝默哀。身為公益平台，除了協助弱勢族群外，更要結合越來越多公益團體，幫助需要幫助的人，在每一年發揮最大價值，將這份善的能量延續下去。

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關鍵字：頂新和德文教基金會,魏應充,食公益,勝利廚房,公益

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