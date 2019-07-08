全中運三連勝角力小鬥士制霸清寒　獲頒總統教育獎

▲角力小鬥士翁杏瑤(左上2)今年獲得總統教育獎的榮耀，領獎前夕與資助人相見歡。（圖／台灣世界展望會提供，下同）

生活中心／綜合報導

台灣世界展望會長期關懷的6名孩子今年榮獲總統教育獎殊榮，其中自幼由祖父母扶養的泰雅族女孩翁杏瑤展現過人努力與毅力，連續三年摘下全中運的角力金牌，今年獲得總統教育獎的榮耀，在家人及校長陪同下北上領獎前夕，資助人林小姐偕先生特地前往恭喜杏瑤，分享得獎喜悅，希望邀請民眾一同關切更多弱勢孩子們生活、健康及學習情況。

「從小我就明白，再難熬都要撐過去！」泰雅族女孩翁杏瑤家中僅靠著祖父母外出打工維生，住家出入須經過易崩塌的力行產業道路，除得翻山越嶺外，傍晚還會起霧，生活面臨重重限制。獨立的杏瑤總是一肩扛起洗衣、煮飯、劈柴、燒火等繁重的家務活，甚至好幾次為了劈柴而皮開肉綻。然而面對生活困境，杏瑤不怨天尤人，反而更貼心懂事。小四那年，她看見祖母的腳被舊雨鞋磨到變形仍捨不得換，小小的心靈立志未來要幫祖母負擔家計；國小畢業後，杏瑤選擇到離家甚遠的草屯國中體育班就讀，接受柔道、角力兩種訓練，期盼磨練技能、爭取獲獎機會，改善家庭經濟。

對自己有高度期許的杏瑤，具有吃苦耐勞的精神，在學校拼命苦練，即使受傷也不放棄，每次比賽都全力以赴、拚出最好的成績。國一時，她便以初生之犢之姿摘下全中運的角力金牌，此後連續三年皆奪得全中運國中組女子角力金牌。除了在體育上有優秀表現，平時杏瑤在校成績也相當優異，擔任副班長、角力及柔道的校隊隊長，更熱心參與公益服務；今年國中畢業獲得縣長獎及總統教育獎兩項肯定。

今年獲得總統教育獎的榮耀，杏瑤的祖母、妹妹及草屯國中黃美玲校長皆陪同杏瑤一同北上領獎。頒獎前夕，杏瑤的資助人林小姐偕先生特地前來恭喜杏瑤，相談間更發現兩人皆畢業於草屯國中，可說是杏瑤的「學長姐」，格外親切。身為小學老師的林小姐，聽杏瑤分享每天清晨5點多準時起床、6點半鍛鍊臂力，直呼這份毅力不簡單。林小姐也表示，每月小小的資助，竟讓孩子生命有這麼大的改變，實在不可思議！「因著有資助人的愛，現在我也懂得付出關懷、照顧部落兒童，期望將來能夠貢獻所學、回饋部落，」聽著杏瑤的分享，林小姐握住杏瑤的手，勉勵她升上高中繼續累積競技實力，實現成為國手的夢想，更盼有天親自到賽場上為杏瑤加油！

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