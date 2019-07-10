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舉重小將超越自我、扛起世界級夢想　逆轉弱勢家庭命運

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▲▼舉重小將獲總統教育獎前夕與資助人見面。（圖／台灣世界展望會提供）

▲舉重小將謝孟恩屢破大會紀錄，是台灣體壇明日之星。（圖／台灣世界展望會提供，下同）

生活中心／綜合報導

只要給弱勢家庭的孩子們一個舞台，他們將勇於突破家庭環境與特殊境遇的限制，以積極進取的精神與堅毅的意志力！今年世界展望會就有6名孩子榮獲總統教育獎殊榮，其中來自高雄桃源部落的謝孟恩，不僅認真就學，且在舉重領域有突出表現，屢破大會紀錄，領獎前夕便與資助人見面分享喜悅。

謝孟恩的父親在一次採收農作中受傷，無法穩定工作，家中經濟僅倚靠低收補助，台灣世界展望會提供的教育支持與助學金發放，適時紓緩了每學期開學季的經濟壓力。就讀國中時，教練發掘小小年紀的孟恩扛得重、站得穩，十分適合發展舉重，自此開啟舉重選手訓練之路。

剛升高中時，孟恩曾經連一雙合適的運動鞋也沒有，每當獨自重複單調的訓練，都堅強告訴自己：「要撐下去、不放棄！」這份奮發堅持的精神，使他在2018市中運、全國青年盃，兩者皆破大會紀錄拿下金牌，更獲選國家代表隊參加烏茲別克亞青少年舉重錦標賽，為台灣贏回2金1銀；今年的2019全中運賽事，孟恩從原本擅長的96公斤級改挑戰102公斤級，身為同級別參賽選手中體重最輕的他，卻勇奪金牌，抓舉創新全國紀錄！

▲▼舉重小將獲總統教育獎前夕與資助人見面。（圖／台灣世界展望會提供）

當孟恩與長年資助他的益登科技代表行政管理中心副總經理盧慈窈相見時，特別獻上親手寫的卡片，感謝益登科技10年來陪伴他成長，讓他在奮發鍛鍊的過程中不孤單，並分享目前已經順利錄取大學，未來將繼續2024年的巴黎奧運做準備。盧慈窈讚賞孟恩具備運動員追求進步的意志力，對未來又有明確規劃，讓她相當感動，盼孟恩為台灣爭光。

一份持續的資助關懷，將勉勵弱勢家庭孩子們未來成為回饋社會的榜樣，台灣世界展望會邀請大眾加入「資助兒童計畫」或捐款國內助學行動，透過每月定期捐款，陪伴國內外弱勢兒童成長，使孩子不受困境束縛，可以穩定求學、發掘才能，進而成就無限可能的未來！

＊更多了解資助兒童計畫及助學行動，請至台灣世界展望會網站：www.worldvision.org.tw
＊捐款請利用郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，請註明：「資助兒童」或「助學行動」，或利用台灣世界展望會網站www.worldvision.org.tw線上捐款

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關鍵字：公益,愛心雲,總統教育獎,台灣世界展望會

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