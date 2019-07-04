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愛狗張媽媽揭秘！魏應充面臨人生難關時仍助百隻浪浪度難關

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生活中心／綜合報導

曾因收容30多隻流浪狗而被迫搬遷的愛狗人士平溪張媽媽，昨(7/3)在「張媽媽流浪動物之家」粉絲團分享一則善心捐款往事。張媽媽指出，先前頂新集團三董魏應充曾低調捐款200萬元助協會度過難關，直到近期才得知原來當時魏應充自己也正面臨將入監服刑的困境，也因此，不論外界如何評斷，她只看到魏應充是個樸實、慈悲的人。

▲▼愛狗人士張媽媽揭密！魏應充入監前後竟先關心毛小孩。（圖／翻攝自影片）

▲愛狗人士平溪張媽媽分享魏應充大方捐款助流浪狗的過程。（圖／翻攝自影片，下同）

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理著小平頭、以山區狗場為家的張媽媽（張慧敏）現年65歲，過去曾是打扮漂漂亮亮的錄影帶出租店老闆娘，因緣際會投入流浪狗收容工作，2010年帶了30多隻流浪狗到平溪山區租地養狗，幾年前因為土地租賃糾紛，狗場被迫搬遷，當時發起購買新土地好安心養狗的活動，除了透過申請成立新北市流浪貓狗再生保護協會接受捐款，加上藝人邵庭與善心網友大力相挺下，順利募得500多萬，相當感謝社會大眾的愛心。

▲▼愛狗人士張媽媽揭密！魏應充入監前後竟先關心毛小孩。（圖／翻攝自影片）

張媽媽坦言平時忙著照顧眾多流浪狗、加上燃眉之急的土地糾紛，根本無暇關注時事，僅得知當年募款臨門一腳的200萬捐款是由魏應充捐贈，對此她只有滿心感謝。直到近期才知道原來當時魏應充也正面臨人生難關，即將入監服刑，且去年12月魏應充出獄後，不僅持續關心毛孩子的動態，更在農曆年間到狗場探視張媽媽，她確實感受到魏應充對毛小孩的關愛與善心。

新北市流浪貓狗再生保護協會執行長蔡岳橙表示，當時協會碰到困難，幸經社會大眾協助，順利募得款項購買新土地，目前協會也正在積極處理狗場後續搬遷事宜；由於知道魏應充直至今日仍面臨許多社會誤解，希望透過影片分享，讓大眾了解魏應充長期關注社會議題的熱心善舉。

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關鍵字：公益,愛心雲,流浪動物之家,張媽媽流浪動物之家

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