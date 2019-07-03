苗栗漫遊經典小鎮系列啟動　陳明珠、阿布共同行銷好山好水

▲苗栗縣長徐耀昌與藝人陳明珠、阿布，共同出席漫遊苗栗特色小鎮記者會，攜手為苗栗行銷。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣大力推動三義、南庄國際雙慢城及舊山線鐵道自行車廣受好評，苑裡鎮與公館鄉更在2019年交通部觀光局的經典小鎮票選活動，分別獲得第1及第5高票，大湖及南庄鄉也名列客委會推薦的10大客庄小鎮，5個小鎮為苗栗縣的觀光發展更添魅力。

文化觀光局指出，縣府為呼應交通部觀光局「2019小鎮漫遊年」品牌的熱度與回響，精心策畫苗栗特色小鎮旅遊， 7月1、2兩日邀請知名藝人客家妹陳明珠與旅遊行腳節目主持人周永訓（冒險王阿布），先為活動打頭陣，陸續前往南庄、三義、大湖、公館、苑裡鎮5個小鎮踩線並拍攝宣傳影片，體驗苗栗客庄好人情與慢活好風光。

▲苗栗縣政府特別邀請客家妹陳明珠，與行腳類主持人阿布，一起拍攝宣傳影片，體驗苗栗客庄好人情與慢活好風光。（圖／記者黃孟珍翻攝）

文觀局長林彥甫表示，苗栗許多旅遊景點都蘊含深刻的故事和工藝與風味，苗栗是農業大縣，為讓旅人透過食材、產地、風景感受在地文化，7月6日起安排了5場次「好客心食尚．苗栗慢食節｣活動，規畫的時間和地點如下：7／6在竹南崎頂新樂園辦理海風沙灘宴；7／12在通霄飛牛牧場舉辦幸福食光食農體驗；7／13公館玉順紅棗園辦理棗樂趣田園饗宴；7／19苑裡東里家風開辦古厝稻香懷舊味；7／20移到大湖薑麻園辦理浪漫台三食薑趣，各場活動都有主廚上菜秀、產地餐桌美食饗宴、特色DIY體驗與藝文表演等。

縣長徐耀昌表示，在縣府團隊極力爭取下，苗栗觀光產業獲得中央及地方各界強力支持，各單位也使命必達，此次活動可望帶動小鎮旅遊知名度，吸引國內外旅客深入特色小鎮旅遊，再創旅遊新高峰，深信未來不久的苗栗會脫胎換骨，讓外界刮目相看。