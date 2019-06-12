▲高雄農產品進軍國際，魏應充推動全台600公頃地瓜契作。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者吳思瑤／高雄報導

頂新集團和台灣農民契作生產600公頃的地瓜，繼雲林、嘉義後，6號在高雄美濃舉辦最後200公頃的簽約儀式，在眾人親眼見證下，整台被放滿地瓜的大貨車正式封櫃啟航，魏應充也以頂新和德文教基金會創始人身分出席簽約儀式。



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▲農民+農會+農業局+民間企業的合作，高雄市建立農業產銷的新模式。（圖／記者謝婷婷攝）

▲5000+門店全力支持，四大公司跨海回鄉契作200公頃最終場。（圖／業者提供）

在烈日當頭下，高喊「作伙拚、作伙贏」，頂新集團與高雄美濃農民契作200公頃「台農57號」地瓜，供應旗下通路銷售中國，由高市農業局長吳芳銘、美濃農會理事長謝志強，還有頂新旗下金色大地總經理呂政璋簽訂合作意向書，而這些外銷地瓜，未來也將在大陸2000多家便利商店做販售。

▲未來台灣地瓜在大陸2500家全家便利商店銷售，今年10月以後，連西藏都買得到來自高雄的烤地瓜。（圖／業者提供）

頂新和德文教基金會創始人魏應充，出身農村，了解農民的辛苦，因此時常思考如何協助農民穩定生活，曾多次跨海電話會議邀請大陸最大便利與餐飲系統的全家、德克士，再加上供應鏈的專家真臻鮮及源頭採購公司的金色大地，共同推廣台灣農產品，藉由本次地瓜契作合作機會，魏應充表示「高雄市政府給我們這樣的機會，要好好珍惜、把握，未來也要不斷的定期溝通，讓200公頃變成400公頃，再拓展成800公頃。」而今年10月以後，連西藏都買得到來自高雄的烤地瓜。

▲魏應充表示，自幼成長於農村，對農民辛苦感受深刻，不希望看見台灣有許多農地廢耕，選定三地與農民契作600公頃地瓜外銷大陸。（圖／記者謝婷婷攝）

為推動「高雄精準農業」發展，高市府農業局首度媒合美濃農民與頂新合作種植地瓜，選定台農57號品種栽種200公頃。金色大地總經理呂政璋也說，大陸地區的全家超商已由2500家邁向2600家，雖然大陸也有產地瓜，但去年試賣後供不應求，受到消費者喜愛，未來2成台灣地瓜在超商販售，另外8成在頂新旗下其他通路銷售，可能用來製作地瓜粉、麵包或冰棒，全方面應用台產地瓜。

▲高市府農業局長吳芳銘感謝企業以契作契銷方式與農民合作，協助高雄把優質農產品賣出去。（圖／記者謝婷婷攝）

高雄市農業局長吳芳銘則表示，「透過訂單的生產和契作，也是未來農業一定要走的方式，因為這樣才能夠把價格、質量、數量都穩定下來，形成一個內外銷分流，甚至把品質和相關通路做一些區隔，同時讓農業產銷問題達到平衡效果。」

▲未來2成台灣地瓜在超商販售，另8成在頂新旗下其他通路銷售，可能用來製作地瓜粉、麵包或冰棒。（圖／記者謝婷婷攝）

協助農業也和製造業一樣，儘量按訂單來生產，從生產到銷售一條龍，最好是農民種的，都已經是有人簽了合約要買的，達到穩定農民收益目標。透過企業的大力支持，以契作契銷方式和農民合作，協助把高雄，甚至台灣最優質的農產品賣出去，爭取更多海外訂單，幫助農民安心耕種，有更穩定的生活。