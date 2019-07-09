直衝日本超絕美砂丘騎駱駝！　華信航空9/4開航「台中-鳥取」

▲日本鳥取砂丘，可以體驗騎乘駱駝。（圖／華信航空提供）

記者賴文萱／台北報導

華信航空今年9月4日起由台中直飛日本鳥取，每周三、六飛航。當地熱門景點有鳥取砂丘、戀山形車站、立雲峽天空之城、出雲大社及白兔神社等，更是《名偵探柯南》的作者青山剛昌先生的故鄉，是柯南迷朝聖必訪的地方。

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▲華信航空9/4開航台中直飛日本鳥取航線。（圖／華信航空提供）

華信航空台中-鳥取AE7336 上午07:00由台中機場起飛，10:50抵達日本鳥取機場；回程鳥取-台中AE7337當地時間11:50由鳥取機場起飛，13:45返抵台中機場。華信航空以104人座的E190飛機執行飛航任務，兩地飛行時間為2小時50分。

▲鳥取砂丘是日本最大的觀光砂丘，景色有如電影場景一般夢幻。（圖／華信航空提供）

日本鳥取是許多遊客嚮往的旅遊勝地，其中，鳥取砂丘是日本最大的觀光砂丘，可以騎乘駱駝欣賞壯麗的美景，彷佛置身電影場景一般夢幻；鬼太郎大街是帶孩子的家庭絕不能錯過的景點，兩旁有多達177尊活靈活現的妖怪青銅像，商店街不乏可愛伴手禮和特色美食。鳥取也是《名偵探柯南》的作者青山剛昌先生的故鄉，是柯南迷朝聖必訪的地方。

▲日本鳥取景點，白兔神社。（圖／華信航空提供）

華信航空獨家推出台中直飛日本鳥取包機，為慶祝鳥取開航，雄獅旅行社和山富旅遊等旅行業者推出4天3夜行程新台幣23,900元起、5天4夜新台幣30,900元起的超值開航優惠價，含交通、住宿及行程，造訪鳥取砂丘、戀山形車站、立雲峽天空之城、出雲大社及白兔神社等地。