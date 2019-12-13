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影／搶退票！遠航櫃台大排長龍　民眾天未亮急守…沒班機「無法回家看媽媽」

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記者許展溢／台北報導

遠東航空無預警不飛了，董事長張綱維今（13日）預計上午11點對外說明。一早天未亮，就有民眾急著到松山機場遠航櫃檯辦退票，一對夫妻說，原要搭今早班機回澎湖看媽媽，結果也無法了。不少人則說很擔心明年投票、過年都回不了家。

▲▼ 遠東航空櫃檯,遠航,退票。（圖／記者許展溢攝）

▲不到8點許多民眾心急排隊等候辦理退票。（圖／記者許展溢攝）

請繼續往下閱讀...

遠航櫃檯8點才開始接受民眾退票，不到6點現場就有很多人到場徘徊等候，一位先生向記者表示，為了明年2020大選都買好要回老家金門投票，希望遠航可以幫忙轉其他航空，若這樣就沒問題，但真的到時回不了家，也沒辦法。一對夫妻神情憂心說，原本是要搭今早上8點40分航班回澎湖看媽媽，很臨時接受到訊息，昨天來不及先到場確認，決定今還是先到現場瞭解情況，問了華信航空都滿位，無奈說只好先返回。

▲遠東航空櫃檯,遠航。（圖／記者許展溢攝）

▲▼遠航航班取消。（圖／記者許展溢攝）

▲遠東航空櫃檯,遠航。（圖／記者許展溢攝）

有年輕人說，再過2個星期要到澎湖度假，飯店都訂好，看到訊息很驚嚇，天還沒亮5點多起床趕來，希望能順利辦退票，並說遠航員工在過年前失業很體諒他們的辛苦。不過有一位小姐不滿認為，自己昨天下午在上班得知，但完全無法離開公司，不知昨晚遠航有先發號碼牌讓民眾今天早上來排，很不公平。另一小姐表示，機票早就買好要回廈門過年，很擔心回不去。

▲▼ 遠東航空櫃檯,遠航,退票。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 遠航櫃檯擠滿民眾詢問退票（上圖）。華信航空櫃台螢幕顯示訂位客滿（下圖）。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 遠東航空櫃檯,遠航,退票。（圖／記者許展溢攝）

遠航櫃檯上方螢幕顯示今最早的航班6點50分，和接下來幾班全部取消。對面的華信航空櫃檯原也擠滿多位旅客詢問是否還有位置，不到8點就宣布上午時刻航班都被訂滿。

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