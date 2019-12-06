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華信贊助台東基督教醫院「信實樓」　今正式啟用

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▲華信航空贊助台東基督教醫院「信實樓今正式啟用 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲華信航空贊助台東基督教醫院「信實樓今正式啟用 。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

華信航空關懷花東弱勢團體，2016年曙光專機收入及今年周年慶園遊會義賣所得，全數捐給照顧2歲以下無依寶寶的「哈拿之家」，協助建立無依寶寶更優質的新家園。由台東基督教醫院公益伙伴一粒麥子基金會、家立立基金會合力興建，歷時2年多的籌募建造的「信實樓」，於6日啟用。1、2樓將作為「新生老人日間照顧中心」，3、4樓是「哈拿之家」新家園及家立立基金會。

獲邀出席「信實樓」啟用的華信航空總經理曹志芬表示：「華信航空秉持服務旅客的熱誠，長期關懷弱勢兒童，希望為他們帶來生命的曙光，很高興今日這些無依的哈拿寶寶終於擁有溫馨的新家園。」信實樓是東基公益目前唯一在同1棟大樓內，可以同時讓老人與嬰幼兒獲得妥善照顧的建築。家立立基金會執行長吳方芳說，信實樓是在社會大眾的愛心協助下，順利興建、完工，她特別感謝哈拿之家新家園有華信航空及公益代言的「哈拿愛心爸爸」曾國城等各界大力號召與支持。

同上▼。（圖／記者楊鈞典翻攝）

東基公益總執行長呂信雄表示：台東市是全縣人口最為集中的地區，平均每1百人就有4人有長期照顧需求。在「信實樓」的1、2樓，失能或失智長輩可接受健康促進活動、營養照顧等專業服務，3、4樓則是小寶貝的天地，「信實樓」在東基公益夥伴和各界愛心人士的幫助下，終於正式落成，為弱勢的長者和幼童提供專業照護，以及能夠遮風避雨的溫暖家園。

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