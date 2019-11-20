張善政轟台中機場改建要21年「丟臉死了」　交部打臉：只要3年

▲總統蔡英文及交通部長林佳龍日前南下，參加台中國際機場改善工程典禮。（圖／記者鄧木卿攝）

記者賴文萱／台北報導

台中國際機場日前舉行新航廈動土儀式，國民黨副總統候選人張善政昨痛批，一個21年後才能蓋好的機場動土，「丟臉死了」。對此，交通部嚴正回應強調，這是不了解「台中機場2040年整體規劃」意涵，直言該工程工期僅約3年，張前院長具備土木專業，且曾領導內閣，不該有錯誤理解。

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▲張善政批21年後才完工的機場「丟臉死了」，交通部回應，他顯然不了解規劃意涵。（圖／記者屠惠剛攝）

張善政昨日批評台中機場航廈計畫，他說，地方真正需要的是中部地區如何繁榮起來，機場的需求自然就會出現，說要做機場，也沒說機場要做什麼，很擔心會變成蚊子機場，且21年後才完工的機場現在動土，「丟臉死了，一點都沒有榮譽感」，中部民眾聽到機場21年才做好，用得到嗎？最後就是買票。

對此，交通部表示，國內航廈整建工程18日動土，預計2022年底前完工，工期僅約3年。張善政顯然和某些地方人士一樣，並不了解所謂「台中機場2040年整體規劃」意涵，但張善政曾先後擔任副閣揆、閣揆，對國家重大建設的長遠規劃程序仍有誤會，讓人充滿疑惑，更讓人遺憾。

▲台中國際機場改善工程，預計2022年可以完工。（圖／記者鄧木卿攝）

交通部重申，所謂「台中機場2040年整體規劃」，絕不是如張善政與部分人士所錯誤理解的「2040年才要做的事」，而是從現在開始前瞻20年到2040年之前，交通部規劃要在台中機場執行的整體建設方向。

根據行政院核定跟目前規劃，交通部指出，除了已動土的國內航廈整建工程2022年可以完工以外，民航局明年還將會新闢兩條新的滑行道，預計2024年完工，接著將闢建第三航廈，預計2026年完工。在此同時，民航局也會與國防部協商，就是準備進入陽西區全新格局的重頭戲，相關計畫與建設都次第展開，所有的努力，都是為了在2040年之前，為大台中與中部地區提供一座具有國際標竿機場格局的國際機場。

▲對於張善政質疑國際機場給誰用？交通部指出，韓國瑜已不只一次在中部、南部提出大機場主張。（圖／記者屠惠剛攝）

至於張善政質疑「做國際機場給誰用？」交通部官員提醒張善政，邀請他擔任競選搭檔的韓國瑜市長已經不只一次在中部、南部提出建設「大機場」的主張，民眾與國家對建設的需求，顯然沒有藍綠的差異，交通部會繼續將重點放在落實相關機場建設計畫。

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