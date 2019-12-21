台中機場起大霧能見度不佳　10多航班逾千旅客受影響

▲受影響的搭機旅客只能在候機室苦等。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

台中21日午後起大霧，台中機場因能見度不佳，影響10多班次飛機延遲起飛或降落，華信航空晚間6點10分往香港班機因此取消，至少上千位旅客行程因此受影響，只能在機場內看著時刻表苦等。

台中市今天一早放晴，陽光普照，但過了中午後，天氣轉陰更起大霧，讓開車駕駛不得不放慢車速，以策安全。而台中國際機場也因為大霧，下午開始能見度不佳，許多班機因此無法起飛或降落。包括越捷、長榮、華信；香港快運等航空公司10多航班都受到影響，有些則直接轉降松山機場及桃園機場。

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▲民眾看著班機時刻表興嘆，只能期待老天作美。（圖／記者李忠憲攝）

從越南搭機返台的陳先生說，他上午從胡志明市搭越捷航空回台中，預計下午2點45分抵達，但班機卻突然廣播說要轉降高雄小港機場，得等2個小時才能再起飛回台中，讓他十分困擾。

張先生也說，今天剛好趁年底消化休假，要帶家人去香港自由行，結果傍晚的班機卻因為大霧取消，飯店都訂了，行程因此大亂，十分無奈。

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