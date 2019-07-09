收回1.2公頃田地自耕！林榮發學種夏雪芒果　甜美碩大賣到缺貨

▲屏東縣農友林榮發栽種夏雪芒果常賣到缺貨 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊鄉63歲農友林榮發，將1.2公頃的田地租給朋友種植檳榔及蓮霧，但卻因未善加管理，導致雜草叢生及過度用肥；6年前，林榮發取回田地自行耕種，將檳榔、蓮霧砍除，改種夏雪芒果，以草生栽培方式管理，使用有機肥料和自動噴溉系統，果實甜美碩大，口味直逼愛文芒果，供應直銷市場，經常賣到缺貨。

原從事不動產及裝潢材料買賣的林榮發，現年63歲，因長期在外地作生意，家裡的田地都租給別人耕種，有一回他到田裏巡視，看到自己家的田怎麼雜草叢生，檳榔長的不像檳榔、蓮霧樹也長得不好，心疼自己的田地被不當使用，於是把田要回來，自己親自下田當農夫耕種，經營的事業則交給家人管理。

從沒種過田的林榮發，因緣際會碰到朋友介紹他種夏雪芒果，他說，剛好農改場在推廣，且都有專屬授權，於是陸續把檳榔及蓮霧砍除改種夏雪芒果，為了種好夏雪，他幾乎跑遍全台各地試驗單位，學習肥培管理、修剪枝條及各種病蟲害防治，吸取毎位專家提供的經驗，最近更使用光合菌讓樹勢強壯，增加抵抗力、土壤活化，生態更豐富，植株有豐富的生長元素，結出果實更甜美，香氣四溢。

以往夏雪產量將近8000顆，今年受暖冬影響開花率，減到約4000顆，將部分受影響的枝條強勢修剪後，明年勢必提早開花，收成量預估達1萬2000棵。夏雪的產季是5月到7月，口感香甜、黃色外表是土芒果和金煌芒果的結合體，特別的口味，很受消費者喜愛。林榮發的夏雪芒果以往以外銷為主，今年量減，國內市場宅配就供不應求。