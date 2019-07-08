第二次酒駕判7月　法官:助其再社會化…符合憲法罪刑相當原則

▲陳姓男子第兩次公共危險罪，被屏東地方法院判處有期徒刑7月。（圖／記者陳崑福攝，資料照片 ）

記者陳崑福／屏東報導

從事臨時工的屏東縣陳姓男子，在雜貨店喝了藥酒混提神飲料後騎機車上路，因未戴安全帽，行車又不穩，被巡邏員警發現可疑攔下盤查，發現他臉部潮紅，散發出濃濃酒味，酒測值0.28毫克超過標準，被依公共危險罪送辦，檢方起訴，屏東地方法院判處有期徒刑7個月。本案還可上訴，未來如判決定讞，必須入獄服刑。

陳於2013年也因公共危險罪遭判刑6個月確定，這次是第二次犯，法官在他第二次就判處他有期徒刑7月，不讓有易科罰金，凸顯零酒駕已是全民共識，不讓酒後駕車或騎乘機車悲劇再度發生。

判決說，陳姓男子於2019年2月14日11時至11時30分許，在屏東縣一家雜貨店內，喝了藥酒混合蠻牛提神飲料後，已因酒醉而達吐氣所含酒精濃度超過每公升0.25毫克，卻仍於同日16時許，由住處騎乘機車外出，於同日17時5 分許，途經屏東縣枋寮鄉台17線與東林路口時，因未戴安全帽且面泛潮紅、行車不穩而遭警方攔檢，警方旋發現其渾身酒味，進行酒測，酒測值0.28毫克，依公共危險罪送辦。 查獲上情。

判決書又說，陳5年內再犯同一罪責的公共危險犯行，顯見被告並未真正悛悔改過，亦不思自我控制，其無視法律嚴厲禁制，屢屢再犯，刑罰反應力確屬薄弱，以其所犯情節而論，容有相當程度之惡性。有鑒於此，酌量加重其刑，延長矯正期間，將有助其再社會化，亦符合憲法罪刑相當原則要求。