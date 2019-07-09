狗狗未牽繩「奔上馬路撞騎士」害挫傷　飼主辯：她的車又沒倒

▲狗狗未繫牽繩而衝出馬路、衝撞機車，害林姓女騎士挫傷送醫。（圖／取自CC0圖庫Pixabay）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林姓婦人飼養犬隻卻未以狗鏈圈綁，致犬隻跑到路面，衝撞路過的林姓女子機車，狗狗及林女均受傷，分別送醫治療。事後林女提出過失傷害罪告訴，飼主以飼養犬隻只撞到林女機車車殼，並未撞到她，且飼主還主張林女的車輛當時沒有倒地，因此林女所受的傷與她飼養的狗跑出去無關。屏東地方法院審理時未採信飼主說法，依過失傷害罪判處拘役30天，如易科罰金，以新臺幣1000元折算壹日。

判決書指出，林姓婦人於潮州鎮某里路住處內飼養1犬隻，因其飼養地點緊鄰道路，應當瞭解不得讓飼養犬隻在道路上任意奔走，以免發生危險；2017年12月3日17時42分許，林婦因疏於注意，並未將犬隻繫上狗鏈或其他必要防護措施，致使騎乘機車經過該路段的林女遭到狗狗碰撞右小腿，造成右側膝關節挫傷、及右髖挫傷等傷害。

法院審理時，受傷的林女指出，被撞當下機車車頭因重心不穩而左右搖晃，狗狗撞到她的機車後倒臥在機車前方，隨後又跑回飼主家裡。飼主則辯稱，騎士受傷和飼主狗隻相撞無關。但法官根據證人等相關證據，認定飼主涉及過失傷害罪，判處拘役30天。