找「糖爹」包養被砍價！ 金髮妹床戰一半突然用斧頭劈他

澳洲卧龍崗市(Wollongong)一名女子在與糖爹(Sugar Daddy)床戰到一半時,突然要求漲價,但是對方不願意,她就打電話叫來2名朋友幫忙,其中1人還手持斧頭攻擊頭部,在左耳割出一道很深的傷痕,嚇得對方只好乖乖付錢,最後被判囚20個月。

28歲女海恩斯(Shannon Haynes)去年在包養網站尋找匹配「糖爹」,對方需答應每周支付她560英鎊(約台幣2.1萬元)以換取服務,結果順利釣到一名37歲男子,不過價錢後來砍為每周150英鎊(約台幣5852元),他們碰面後,床戰進行到一半時,她突然要求停止,除非對方願意付更多的錢,結果遭到拒絕。

「糖爹」正要穿衣服離開時,房內突然衝進2名陌生男,其中1人還手持斧頭,原來2人是海恩斯的同夥,沙利文(Michael Sullivan)與迪亞斯(Justin Diaz),向他討錢但身上只有150英鎊就被斧頭攻擊,嚇得他只好去提款機領錢,脫困後立即報警。

受害男子後來住院接受治療,左耳被縫了15針。海恩斯以及2名同夥皆被警方逮捕,然而出庭應訊時,辯護律師卻以「她沒有叫朋友帶斧頭」為由,強調她也是事件中的受害者,不過法官並沒有採信此說法,本月3日宣判她入獄20個月,且12個月不得假釋,沙利文與迪亞斯的罪刑則於下月宣判。

