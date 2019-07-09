不滿遊戲被打斷！直播主衝出鏡頭毆孕妻　「響亮巴掌聲」全被網友聽見

▲「MrDeadMoth」在直播過程中毆打孕妻。（圖／翻攝自YouTube／ Memology 101）



國際中心／綜合報導

知名電玩《要塞英雄》（Fortnite）除了遊戲本身相當熱門以外，也連帶捧紅了許多電玩直播主，讓他們每天花上好幾個小時在這款遊戲上。澳洲一名暱稱「MrDeadMoth」的直播主，就在直播時不滿妻子一直要他放下電動去吃飯，竟出手打了懷有身孕的妻子巴掌，雖未見畫面，但妻子的哭喊聲與巴掌聲都透過直播被觀眾聽見。這名直播主也坦承犯罪，法官預計在8月作出判決，要求他在未來兩年內，只能在公開場合與妻女見面。

本名曼迪（Luke James Munday）的26歲澳洲直播主「MrDeadMoth」在去年12月時，因為不滿妻子一直叫他停止遊戲，憤而毆打她。當時在直播中可以聽見妻子不斷朝她喊著「快來、現在就來」，曼迪戴著耳機大聲回著「我等一下就去、我等等很快就去、我的天啊等等」，結果忍無可忍的妻子朝他丟了一個紙箱，這時直播尚未關閉，就看到曼迪氣憤地走出鏡頭外，接著傳來響亮的巴掌聲，還有妻子的痛哭聲，觀眾還可聽到妻子大喊「我懷孕了」，兩名小孩也都目睹父母互毆的過程。

警方接到檢舉後，立刻上門將他逮捕，電玩直播平台Twitch與社群網站Twitter也立刻封鎖他的帳號，並嚴厲譴責暴力行為。曼迪在法庭上坦承犯錯，法院也會在8月宣布判決，根據外媒消息，曼迪在未來兩年內，只能在公開場合與妻子、小孩聯繫或見面。