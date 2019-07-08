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16歲少年遭割喉棄屍在後巷　爸媽焦急尋人...兇手竟是14歲親妹

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▲▼命案,殺人,死者,鑑識小組,命案現場。（圖／達志／示意圖）

▲馬來西亞近來發生一起兇殺案件。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

馬來西亞一名16歲少年在放學回家途中突然失蹤，2天後被人在鄰居家後巷發現遺體，生前慘遭割喉致死。警方調查發現，兇手竟然是死者的14歲妹妹與15歲男友，2名兇嫌後來也承認殺人，目前已被拘捕接受進一步的調查。

事件5日發生在太平(Taiping)甘文丁(Kamunting)的Glenview Park，警察局長奧斯曼(Osman Mamat)表示，16歲印裔少年斯里達南中午放學回家時，意外發現14歲妹妹竟然沒去上學，還和15歲男友在家廝混，一氣之下唸了對方幾句，就遭對方聯手殺害，並將人裝進塑膠袋棄屍在附近一戶空屋後巷。

斯里達南失蹤後，家人立即報案並四處打聽他的下落但都沒有消息，直到7日中午12時18分遺體才終於被尋獲。警方表示，死者妹妹坦承，因為男友手機忘在她家，跑回來拿時剛好碰到哥哥，雙方起了衝突後便用刀砍傷死者的手腕和脖子處，後來又用物品重擊對方的頭將人擊斃，遺體目前已送到怡保的醫院進行驗屍，以確定詳細死因，詳細案情仍待調查

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