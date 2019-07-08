挽救竹山天梯人潮　南投縣長林明溱擬設澳洲地面纜車

▲南投縣長林明溱構想在天梯旁設置地面纜車，再創人潮。（圖／南投縣政府提供）

記者白珈陽／南投報導

點子王南投縣長林明溱又有新招！繼5月提出規劃草屯鎮九九峰設置氦氣球拼觀光，為挽救竹山太極峽谷天梯低迷人氣，林明溱8日在縣務會議提到，日前他參訪澳洲所搭乘的地面纜車「Railway」，也適合在地形落差大的竹山天梯設置，盼藉此再創榮景。

南投縣竹山天梯是全台第一座階梯式索橋的吊橋，曾風靡一時，但近年來人潮不復以往，目前封園整建當中。竹山天梯以208個階梯打造，全長136公尺，有20公尺的高低差，相當於7層樓的高度。

林明溱8日在縣務會議指出，日前赴澳洲雪梨近郊的藍山國家公園時，曾搭乘園內黃色Skyway、藍色Cableway和紅色Railway等纜車，其中Railway是地面纜車，行駛路線幾乎垂直，為全世界最陡的列車；考量當地環境具高低差，竹山太極峽谷天梯正適合設置Railway地面纜車，可比照規劃。

▲林明溱日前赴澳洲昆士蘭州拜訪姊妹市州伊普斯威奇市。

林明溱也說，由於竹山天梯地形落差，行走難度高，當遊客逛完各景點準備返程，大部分都已累壞，常聽到有人喊，「有車可以坐嗎？」加上距離興建已經14年，熱度退燒人氣不再，希望透過引進新制纜車再創人潮，預計經費約5000萬至6000萬元，縣府研擬邀地主合作，若地主同意提供土地，再由縣府負責興建。

▲南投縣長林明溱構想在天梯旁設置地面纜車，再創人潮。