　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影／亞裔夫妻人工受孕生下外國寶寶　心碎發現懷胎9月竟是別人的種

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導

美國紐約一對亞裔夫妻因為不孕問題，特地前往洛杉磯一間生育診所花費10萬美元（約台幣311萬元）進行治療，最後雖然如願受孕，小孩生下來後卻發現完全沒有亞裔血統，而且性別也和原先被告知的不同，最後證實植入胚胎竟然是別人的，辛苦所生下的孩子其實和他們毫無血緣關係。

根據《紐約郵報》報導，居住在紐約法拉盛區的亞裔夫婦，自2012年結婚後一直無法擁有子嗣，便於2018年1月前往洛杉磯知名診所CHA Fertility Center求診，該診所號稱已成功「完成來自南加州與22個國家父母的夢想」，進行數月的療程後，於同年7月首次植入胚胎，但是沒有成功，直到9月終於成功懷孕。

如願懷了雙胞胎讓這對夫妻十分欣喜，然而產檢時發現所懷的是雙胞胎男嬰，與醫生先前所承諾，「植入的胚胎是女嬰」說法不同，但醫院以超音波未必百分百正確為由，要他們不需太過擔心。

這對夫妻控訴，雙胞胎今年3月出生後的確是男嬰，而且沒有亞裔血統，又前往紐約進行DNA檢測發現，雙胞胎不但和他們完全沒有血緣關係，而且2人也是來自不同的父母，最後只好將自己9月懷胎生下的孩子歸還給真正的父母，但是卻永遠無法得知自己受精卵所產下的女兒會在哪裡，這個結果讓他們傷心欲絕，至今仍沒有勇氣告訴親戚們實情。
 

ET快訊
「韓市長錯了，君鴻被判死刑！」　君鴻記者會揭開歇業背後真相
劉亦菲《花木蘭》「大紅臉頰」被酸醜！翻歷史嚇到根本「99%還
正妹老師連PO「限定泳衣照」！破尺度穿史庫水…豐滿胸型被看光

關鍵字：不孕,雙胞胎,懷孕,洛杉磯,CHA Fertility Center,紐約,北美要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

抄近路回家遇一大群野狗　他慘被活活咬死「身上100個傷口」

與6條巨蟒同床「身體被緊緊纏繞」　3歲女童淡定滑手機

狗狗的「蠕蟲漢堡」被9歲女兒吃掉　暴怒母用木湯匙把她扁到瘀青

影／看《安娜貝爾》被嚇死！？　她目睹77歲男暴斃座位上：旁邊居然坐死人

牙痛就醫「神秘黑點」竟是食肉菌　人妻下巴慘被「吞噬」成發黑爛肉

搭計程車遇老司機「狂摸大腿內側」 女高中生：30分鐘摸20次

他喝醉暴怒「9樓開窗」把7年寵物丟下　女兒急報警：爸爸殺死狗

伊朗威脅提升濃縮鈾濃度突破3.67％　川普嗆「該小心了」

2媽「丟小孩在家」去夜店嗨！　凌晨火警8月嬰慘死5童受傷

鄰居用糖誘拐…11歲女童遭性侵3年　子宮壞死切除

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

他喝醉暴怒「9樓開窗」把7年寵物丟下　女兒急報警：爸爸殺死狗

伊朗威脅提升濃縮鈾濃度突破3.67％　川普嗆「該小心了」

2媽「丟小孩在家」去夜店嗨！　凌晨火警8月嬰慘死5童受傷

鄰居用糖誘拐…11歲女童遭性侵3年　子宮壞死切除

英大使罵「笨拙無能的總統」　川普罕見高EQ回：哦～我還沒看新聞！

廣島投核彈終結二戰…飛行員無墳墓紀念　放棄軍事榮譽只為這點

沙烏地阿拉伯機隊大換血！取消波音59億訂單　全面改飛空中巴士

瑪莎拉蒂亂停車！鄰居貼滿上百個「衛生棉」：不是有錢就大爺！

日韓關係「直逼0度冰點」　美搞癱同盟國「最終恐得選邊站」

4700餘震狂襲加州…居民地上爬崩潰　失眠多日只敢睡車道

8.8米攀爬塔、月亮鞦韆！「北市5座進階版公園」玩不完

正妹實習警現學現賣尋獲贓車　失主喊「像中樂透」讓她們超開心

圓明園「沉睡百年」古蓮花綻放！　網全穿越：是嬛嬛看過的嗎

魏明谷常喝八卦山甘甜泉水　 當台水董事長後：不能喝！是洗隧道汙垢水

恐怖！天使捕手遭嚴重本壘衝撞送醫　可能腦震盪鼻子骨折

史上最貴！ 偷3罐啤酒喝下肚　法院要他買單：罰金4.5萬元

把伸展台搬上餐桌！馬可波羅酒廊和Daniel Wong推聯名下午茶

朋友新家「裝開放式廚房」！她一看也心動…尪秒打槍　求問：真有油煙味嗎

世大運／中華女籃不敵澳洲長人　落入5到8排名賽

高中聯考數學滿分120分　演藝圈女學霸竟拿118分

國際熱門新聞

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹..

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下..

6歲雙胞胎姐妹　遭酒駕車撞飛雙..

啪啪啪好處多！研究：減緩「這症..

韓星泰國潛水抓巨蚌　恐被關5年

即／印尼蘇拉威西島東北部7.1..

6警到星巴克喝咖啡　竟遭店員驅..

亞裔夫妻意外生外國寶寶　懷胎9..

Youtuber爆料前妻私處「..

2100年後人類變駝背、粗脖怪..

他半夜暫時出門　隔天公寓5人全..

空少魔性墜機講解逃生　全機笑噴

瑪莎拉蒂亂停車！鄰居貼滿「衛生..

神獸現身？ 罕見鳳凰飛行照曝光

更多熱門

相關新聞

33歲媽控醫院沒檢查　害她生下唐氏症兒

英國33歲媽媽茉德爾（Edyta Mordel）近日向國民保健署求償20萬英鎊（約台幣782萬元），因為她當初懷孕產檢時，醫護人員並沒有替她進行胎兒唐氏症篩檢，導致她生下了唐氏症寶寶，這4年來照顧的非常辛苦，「如果當時我知道兒子有疾病我就不會生下來！」

投核彈終結二戰　他卻無墳墓紀念

抄近路回家　他遭野狗咬死身上100傷

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

打賞女直播主30萬　土豪見面驚呆

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

GOT7 MARK道歉了：我知道我讓你們失望！

練喻軒微博最後一PO　全刪文避炒作

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

李承翰入忠烈祠、擬設銅像…嬤還不知

一周天氣出爐！南部再連7天下雨

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面