影／亞裔夫妻人工受孕生下外國寶寶　心碎發現懷胎9月竟是別人的種

國際中心/綜合報導

美國紐約一對亞裔夫妻因為不孕問題,特地前往洛杉磯一間生育診所花費10萬美元(約台幣311萬元)進行治療,最後雖然如願受孕,小孩生下來後卻發現完全沒有亞裔血統,而且性別也和原先被告知的不同,最後證實植入胚胎竟然是別人的,辛苦所生下的孩子其實和他們毫無血緣關係。

根據《紐約郵報》報導,居住在紐約法拉盛區的亞裔夫婦,自2012年結婚後一直無法擁有子嗣,便於2018年1月前往洛杉磯知名診所CHA Fertility Center求診,該診所號稱已成功「完成來自南加州與22個國家父母的夢想」,進行數月的療程後,於同年7月首次植入胚胎,但是沒有成功,直到9月終於成功懷孕。

如願懷了雙胞胎讓這對夫妻十分欣喜,然而產檢時發現所懷的是雙胞胎男嬰,與醫生先前所承諾,「植入的胚胎是女嬰」說法不同,但醫院以超音波未必百分百正確為由,要他們不需太過擔心。

這對夫妻控訴,雙胞胎今年3月出生後的確是男嬰,而且沒有亞裔血統,又前往紐約進行DNA檢測發現,雙胞胎不但和他們完全沒有血緣關係,而且2人也是來自不同的父母,最後只好將自己9月懷胎生下的孩子歸還給真正的父母,但是卻永遠無法得知自己受精卵所產下的女兒會在哪裡,這個結果讓他們傷心欲絕,至今仍沒有勇氣告訴親戚們實情。



