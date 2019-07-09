修車男遭2獵犬咬斷右手當場見骨　他痛訴：牠們活活吃掉我！

▲男子右手慘被惡犬咬掉。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

國際中心／綜合報導

澳洲新南威爾士州一名男子上月到客戶家修車時，慘遭2條惡犬無情攻擊，不但整條右手慘被咬掉、左手臂、臉和肩膀也都有受傷，回憶起恐怖時刻，他表示，「我能聽到自己骨頭碎裂的聲音，感覺到肉正被扯掉…牠們活活吃掉我。」

43歲男克拉克(Brendan Clark)上月23日到庫南布林(Coonamble)一客戶家的車道上修車時，突然發現自己遭2條約50公斤重的獵豬犬(Pig-hunting dogs)盯上，原本他沒想太多，等到回過神來時已經慘遭攻擊，「牠們的速度非常快，我一下子就被壓倒在地上，當時心想，『你現在必須戰鬥，不然會被牠們咬死』。」

克拉克表示，2惡犬攻擊到一半時，曾出現第三條狗，但很快就被那2條狗殺死，「當牠們返回繼續攻擊時，我盡量保持臉朝下的狀態，試圖阻止牠們攻擊到會讓我致命的部位，這是一種求生本能」，慘烈的攻擊持續30至90分鐘後，遠在屋內的屋主終於發現他，緊急送往當地醫院進行急救。

身受重傷的克拉克抵達醫院時，被咬掉的右手甚至可以見骨，醫生雖然盡了最大努力搶救，但右手仍不得不截肢。據了解，攻擊人的惡犬是屋主兒子所飼養，並在攻擊事件後已被撲殺。克拉克的友人埃弗里特(James Everitt)為他在GoFundMe網站上發起募款，希望能有好心人協助他從可怕的傷勢中康復。