中美貿易戰「暫停火勢是假象」　澳高層官員：沒這麼快停！

▲澳洲國庫署署長費登伯格。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

中美貿易戰延燒，不僅對中國、美國有嚴重衝擊，連帶平時的經濟夥伴國也都會受到影響，日前澳洲國庫署署長費登伯格（Josh Frydenberg）接受訪問時提到，就算在G20上中美之間已經有共識，但緊張的局勢不見得會緩和這麼快，主要就是因為沒有確切的解決方式。

綜合外媒報導，費登伯格接受《華爾街日報》專訪時提到，就算是在大阪峰會上有中美貿易戰停火的共識，川普也將態度放軟，但對於實質的解決辦法，還是沒有確切的方向，甚至斷言「貿易緊張局勢不會這麼快落幕。」此外，加上全球貿易都是環環相扣，中國又是全球市場擴張的主要推手，如果貿易局勢緊繃，可能導致中國經濟發展突然放慢。

其中費登伯格最憂心的，就是會連帶影響到澳洲的採礦業者，若是中國對澳洲的銅、鐵礦砂需求減少，那麼採礦業者就會受到傷害連帶影響澳洲經濟。日前費登伯格前往拜訪美國財政部長米努欽時，雙方提到如何降低全球經濟局勢緊張的狀況，一直提倡自由貿易的澳洲如今面臨的貿易問題也浮上檯面。

去年澳洲曾和12個世界貿易組織成員國提到改革WTO的提議，但卻被川普反對「是有史以來最糟糕的組織」，但費登伯格則表示就是因為有缺憾才需要改革，而不是因此就退出WTO，即便澳洲經濟成長緩慢，但在已開發國家中還是相當優秀，只希望中美貿易戰可以盡速有解決之道。