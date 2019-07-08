國民黨議員輪番開轟　陸淑美喊話韓國瑜：多關心市政

▲高雄市議員和韓國瑜面對面討論市政。（圖／高雄市議會提供，下同）

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市議長許崑源8日召集國民黨和無黨籍議員，與市長韓國瑜一起吃午餐、進行市政對談，日前表態挺郭台銘的副議長陸淑美也出席，但這約一小時的午餐會上，媒體在門外不斷聽到議員連番砲轟，多位議員不滿現在韓市府「沒有執政優勢」，也點名「某些局處首長」該換掉，陸淑美更直接在會中喊話，要韓國瑜「多關心市政」。

▲媒體在門外就能聽見議員們大嗓門砲轟。



這場午餐會有31名議員參加，韓國瑜及副市長李四川都與會，和議員們坐下來邊用餐邊談市政，日前表態挺郭台銘的副議長陸淑美也出席，眾人合照時、陸淑美表情明顯僵硬，讓場面多了一絲尷尬氣氛；餐會閉門進行時，媒體在場外更不時聽到議員「大嗓門」砲轟。

▲韓國瑜遭副議長喊話「多關心市政」。（圖／記者賴君欣攝）

根據了解，會中有議員抱怨，雖然現在高雄是國民黨完全執政，但似乎沒有「執政優勢」，「有的官員愛理不理、局處首長態度也不對」，喊話要韓國瑜調整人事，其中環保局和民政局更當場被點名；對此，韓國瑜表示，市府團隊才成立半年，運作成熟度無法和前朝施政12年的團隊相比，但會努力加強雙方溝通、協助議員落實服務。

因表態挺郭而受到矚目的陸淑美也強調，午餐會上「單純說市政」，但據了解，她在會中也對韓國瑜喊話，要市長在市政方面再加油，「希望他多顧市政」。