環時：台灣「小環境」逐漸被套進中國「大環境」　民進黨翻不了天

▲總統蔡英文先前表示，立法院下會期會努力完成「中共代理人」的修法。（圖／記者李毓康攝）

大陸中心／綜合報導

總統蔡英文日前強調將努力完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、團體參加中共所舉辦的會議。大陸官媒《環球時報》發表社評指出，蔡政府想拚選舉，所以透過這項舉措幫蔡英文向深綠再獻投名狀。「民進黨雖在當下劫持了台灣，但整個台海地區越來越處於大陸的有效威懾之內；台灣的『小環境』逐漸被套進中國的『大環境』之中，民進黨已經翻不了天。」

蔡英文日前在臉書上表示，「國安五法」最後一塊拼圖終於補上，立法院下會期將努力完成「中共代理人」的修法，嚴格規範人民、法人、團體或機構為中共進行危害國安的政治宣傳、發表聲明，參加中共所舉辦的會議。

社評對此表示，民進黨如此寬泛地使用國家安全概念，是非常野蠻的行徑，台當局下如此狠手打壓「台灣最活躍的交流方向」，根本無法與正常的安全治理聯繫起來。這或許是民進黨眼看總統選舉越來越近，蔡選情不佳，所以只有盡可能向深綠極度靠攏，才能博來一線生機。

社評再分析，民進黨對打贏選戰的確心裡沒底，因此想透過這一修法鞏固蔡政府這一任執政對兩岸關係的破壞，用法律方式給今後兩岸交流築起圍牆；一旦修法成功，即使有一天民進黨不在台上，它的烙印將繼續存在於兩岸交流之中。

最後，這種觸及根本政策的修法通常是西式政治體制忌諱的，但蔡英文當局看到美國與中國的衝突在加劇，華盛頓已將中國大陸當戰略對手打壓，他們認為突出自己作為反中國大陸的一支力量可以充分迎合美國的需求，蔡即使敗選，後路可不愁。

社評也稱，北京當局要對民進黨在台搞「綠色恐怖」做相應的應對準備。「大陸有能力在必要時採取斷然行動打破台灣現有政治生態，強力重塑那裡的政治格局。」