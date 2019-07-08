國民黨立院黨團批「中共代理人」修法：蔡政府販賣恐懼獲取2020勝利





▲國民黨立院黨團8日召開「中共代理人修法炒選情，綠色恐怖變本加厲」記者會。（圖／翻攝自國民黨立法院黨團臉書粉專）

政治中心／綜合報導

民進黨日前在立院臨時會完成「國安五法」修法後，總統蔡英文隨即宣布希望立院下會期完成《中共代理人》修法。國民黨立院黨團8日痛批蔡政府想修正這些法律的目的，無非是將在野黨抹紅或塑造為須防範和消滅的「敵人」，儼然成了「綠色麥卡錫主義」，販賣恐懼、反中以獲取2020大選勝利，不惜將過去堅持廢除《刑法》100條（內亂罪）再度召喚回來。

國民黨團8日上午召開「中共代理人修法炒選情，綠色恐怖變本加厲」記者會，總召曾銘宗表示，政府為確保國家安全、維護社會安定、強化相關法制，基本上國民黨團都予以都支持，但是今年5月7日立法院已三讀通過的《刑法》第115條之1明訂：中國、港澳及境外敵對勢力適用外患罪章。《刑法》已可處理共諜問題，蔡政府火急的提出「中共代理人」修法構想，純粹是為2020大選的炒作策略。

曾銘宗說，蔡英文的《中共代理人》修法方向，是將台灣地區人民、法人、團體或其他機構，不得與大陸地區黨、政、軍等具政治性機關、團體或其代理人，從事危害國家安全的政治宣傳、或參與會議發表危害國家安全決議、共同聲明或相應說明，違者處3年以下有期徒刑、或科500萬元以下罰金。但所謂「從事危政治宣傳、會議發表決議、共同聲明或相應說明」等等，在法律定義上不清不楚，違反法律明確性及罪刑法定主義，如果完成立法，未來執行將衍生重大爭議，有侵害基本人權之虞，媒體及廣大台商也隨時有觸法可能。

立委賴士葆批評，民進黨已變成「獨裁進步黨」，台灣逐步邁向「綠色麥卡錫主義」，才剛修完「國安五法」，接著又將提出「中共代理人」修法內容，這是將過去動員戡亂時期的烏雲，重新盤踞在台灣上空。過去在野的民進黨，主導廢除《刑法》100條（內亂罪）、《懲治叛亂條例》、《檢肅匪諜條例》，如今為了2020勝選，不惜再把過去堅持廢除的法條，再度召喚回來。

賴士葆痛斥，所謂的「共通聲明」、「相應聲明」，界定含糊籠統，未來個人或團體在參加大陸所舉辦的各項活動後的聲明，不管同意與否，倘若未提出異議，難道都是「中共代理人」嗎？這根本是將《國安法》、《兩岸人民關係條例》做為打擊在野黨的武器，難道以後「海峽論壇」、「國共論壇」等相關會議都不能參加嗎？蔡政府乾脆直接宣布斷絕與大陸來往，裁撤陸委會，別再遮遮掩掩。

內政委員會召委林為洲表示，蔡政府欲增訂《兩岸關係條例》第33條之4、之5，規定不能擔任大陸相關黨政軍或其他團體的「代理人」，更不能與其「代理人」共同研商、討論、發表有關政治宣傳，不利國家安全的言論，等於箝制人民言論自由，製造寒蟬效應。台灣之所以驕傲的民主自由，是沒有思想犯，可以主張統一，也可以主張台獨，人人都有政治信仰的自由，一旦通過此法修正內容，台灣走向威權、戒嚴只差一步而已，這是蔡英文自己做槍給自己撿，一切只為了選舉。

立委許毓仁也表示，《中共代理人》修法若通過，無疑是台灣民主大開倒車，台北市長柯文哲率領了市府相關局處首長、市議員、工商團體和青年創業家，赴上海參加「雙城論壇」，與國台辦主任劉結一會面，也共同發表聲明，倘若依此法內容，柯文哲不就是蔡英文口中所謂的「代理人」？要不要辦柯文哲？兩岸學術交流呢？農產品簽訂MOU呢？蔡政府施政無方，只會販賣恐懼，不斷對台灣民主法治造成傷害。