影／「民進黨灌票給韓國瑜」郭台銘：你們對賴清德那套不要用在我身上

記者羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘8日下午針對綠營灌票的傳聞指出，民進黨內一定有一致的共識「我非常不好打」，呼籲他們最好不要干涉國民黨的初選家務事，上次用賴清德那套不要用在郭台銘身上，因為國民黨一定要選一個懂經濟的領導人來參選總統。

郭台銘表示，民進黨灌票給高雄市長韓國瑜，因為民進黨認為他是最難對付的對手，也知道若由韓國瑜出線，國民黨就會把高雄、立法院、總統都輸掉，而他的民調之所以會有這麼大的差距，就是因為民進黨極力灌票。

郭台銘表示，對於民進黨不公不義的作法感到非常緊張，現在他跟韓國瑜的差距多達7、8個百分比，民進黨最好不要介入國民黨初選，為了達到戰略的目的，讓一個好打的人贏了，卻讓國家失掉未來能有對的領導人發展經濟的機會。

另外，針對國民黨中央下午發聲明反駁郭台銘指稱「黨陷他於不義」，除了郭台銘之外的候選人全部都是親自簽署公約，郭台銘對此回應，「因為我要求，黨中央都不採納，請黨中央辦一個召集所有人親簽公約的大會，我一定到場去簽名」。

郭台銘不滿表示，他呼籲黨內召集候選人在凱道上一起簽，為何不簽，「既然大家都本人簽名，為何不公布？」，他問了國民黨秘書長曾永權這個問題，卻得來一個不明不白的回答，他不能接受。

▲郭台銘日前出席觀賞中職統一VS桃猿球賽。（圖／記者黃克翔攝）

▲郭台銘出席1111人力銀行活動。（圖／記者羅婉庭攝）