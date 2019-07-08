「我不大適合首富的風格」　蔡英文回應郭董：外交讓專業的來

▲總統蔡英文2019年3月27日訪美國檀香山，參加夏威夷僑宴。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘要送總統蔡英文一頂粉色國旗帽，讓她戴著出訪友邦。對此，總統蔡英文在臉書上回應表示，她不大適合首富的風格，且每次出訪有符合國際外交規格跟作為，一切按照外交場合的正式儀節來進行，「外交讓專業的來」。

國民黨7日舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」，5位總統初選參選人同台，鴻海集團創辦人郭台銘致詞時，拿出一頂粉紅色國旗帽說，下週總統蔡英文就要出訪友邦過境美國，郭台銘8日受訪時更加碼，他願意親自送到機場給總統。

▼總統蔡英文2019年3月25日訪諾魯，與瓦卡總統進行雙邊會談。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）



▼總統蔡英文2019年3月26日訪馬紹爾群島，參加太平洋婦女領袖聯盟會議。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）



對此，蔡英文也正式回應表示，郭董就是郭董，好像每一件事都要用他的方法來做，這比較像初選在造勢，總統出訪都有一定規格跟一定作為，總統出訪都有帶一個徽章，上面就有國旗，仔細看都有；另外，是他的帽子合不合用的問題，「很多場合是不適合戴帽子的」。

接著蔡英文下午也在臉書上貼文指出，郭董似乎習慣於每一件事情都要安照他的方法來做，「我尊重他的想法，但我不是他的員工。而且他昨天的舉動，更像是為他自己初選的造勢，製造假議題，創造聲量。」

蔡英文表示，總統的出訪有必須符合的國際外交規格和作為，對於外交領域的儀節，外交單位很專業，也都有很詳盡的規範，一切按照外交場合的正式儀節來。

蔡英文強調，中華民國台灣的存在，不只是呈現在國旗上，也展現在外交領域的工作上，在國際上努力走出去，她即將到加勒比海友邦進行國是訪問，就是呈現國家存在的事實。最後她也在貼文最後，特別標註「外交讓專業的來」，以及「我不大適合首富的風格」。

▼總統蔡英文2019年3月24日訪帛琉。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

