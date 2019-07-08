　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「我不大適合首富的風格」　蔡英文回應郭董：外交讓專業的來

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼總統蔡英文2019年3月27日訪美國檀香山，參加夏威夷僑宴。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

▲總統蔡英文2019年3月27日訪美國檀香山，參加夏威夷僑宴。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

記者陶本和／台北報導

國民黨總統初選參選人郭台銘要送總統蔡英文一頂粉色國旗帽，讓她戴著出訪友邦。對此，總統蔡英文在臉書上回應表示，她不大適合首富的風格，且每次出訪有符合國際外交規格跟作為，一切按照外交場合的正式儀節來進行，「外交讓專業的來」。

國民黨7日舉辦「反鐵籠公投凱道大會師」，5位總統初選參選人同台，鴻海集團創辦人郭台銘致詞時，拿出一頂粉紅色國旗帽說，下週總統蔡英文就要出訪友邦過境美國，郭台銘8日受訪時更加碼，他願意親自送到機場給總統。

▼總統蔡英文2019年3月25日訪諾魯，與瓦卡總統進行雙邊會談。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

▲▼總統蔡英文2019年3月25日訪諾魯，與瓦卡總統進行雙邊會談。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

▼總統蔡英文2019年3月26日訪馬紹爾群島，參加太平洋婦女領袖聯盟會議。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

▲▼總統蔡英文2019年3月26日訪馬紹爾群島，參加太平洋婦女領袖聯盟會議。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

對此，蔡英文也正式回應表示，郭董就是郭董，好像每一件事都要用他的方法來做，這比較像初選在造勢，總統出訪都有一定規格跟一定作為，總統出訪都有帶一個徽章，上面就有國旗，仔細看都有；另外，是他的帽子合不合用的問題，「很多場合是不適合戴帽子的」。

接著蔡英文下午也在臉書上貼文指出，郭董似乎習慣於每一件事情都要安照他的方法來做，「我尊重他的想法，但我不是他的員工。而且他昨天的舉動，更像是為他自己初選的造勢，製造假議題，創造聲量。」

蔡英文表示，總統的出訪有必須符合的國際外交規格和作為，對於外交領域的儀節，外交單位很專業，也都有很詳盡的規範，一切按照外交場合的正式儀節來。

蔡英文強調，中華民國台灣的存在，不只是呈現在國旗上，也展現在外交領域的工作上，在國際上努力走出去，她即將到加勒比海友邦進行國是訪問，就是呈現國家存在的事實。最後她也在貼文最後，特別標註「外交讓專業的來」，以及「我不大適合首富的風格」。

▼總統蔡英文2019年3月24日訪帛琉。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

▲▼總統蔡英文2019年3月24日訪帛琉。（圖／翻攝自蔡英文臉書粉專）

ET快訊
快訊／憲兵路邊大喊：臨檢！強搶奥迪「路人驚見合力抓人」
17歲女被載到蘆洲堤外電擊！　私刑凌虐影片曝光

關鍵字：蔡英文,民進黨,2020總統,2020總統大選

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨總統初選電話民調1830開打　9題教戰守則：搶答、斷話都算廢票

韓國瑜主張徵募併行　王金平反問：徵兵要怎麼徵？

誰連續7天死守電話民調？郭台銘陣營質疑：綠營策略性灌票給韓國瑜

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

國民黨議員輪番開轟　陸淑美喊話韓國瑜：多關心市政

接到國民黨總統初選民調電話會挺誰？　王金平這樣說…

「我不大適合首富的風格」　蔡英文回應郭董：外交讓專業的來

國民黨立院黨團批「中共代理人」修法：蔡政府販賣恐懼獲取2020勝利

快訊／國民黨澄清：朱立倫、周錫瑋、張亞中、韓國瑜均由本人親自簽公約！

煎餅店「去死」女韓粉超會罵　網起底也嗆過澎湖前縣長：混蛋

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

《明日之子3》女選手連基礎都不會　華晨宇大崩潰「妳們怎麼進來的！」

沒辦法停！吳建豪拄拐杖也要跳　易烊千璽.羅志祥.韓庚隊長大秀帥翻

超車後直接犁田...擊落無辜騎士　保齡球式滾動！用機車掃他下盤

BY2《明日之子3》唱完「5星→4星」！　評審質疑「沒和聲」..網怒：區別對待

S2O Taiwan潑水音樂節!!　跟著DJ SODA嗨起來

國民黨總統初選電話民調1830開打　9題教戰守則：搶答、斷話都算廢票

韓國瑜主張徵募併行　王金平反問：徵兵要怎麼徵？

誰連續7天死守電話民調？郭台銘陣營質疑：綠營策略性灌票給韓國瑜

挨批月租4萬爽住「神秘豪宅」　韓國瑜：歡迎來我家泡茶聊天

國民黨議員輪番開轟　陸淑美喊話韓國瑜：多關心市政

接到國民黨總統初選民調電話會挺誰？　王金平這樣說…

「我不大適合首富的風格」　蔡英文回應郭董：外交讓專業的來

國民黨立院黨團批「中共代理人」修法：蔡政府販賣恐懼獲取2020勝利

快訊／國民黨澄清：朱立倫、周錫瑋、張亞中、韓國瑜均由本人親自簽公約！

煎餅店「去死」女韓粉超會罵　網起底也嗆過澎湖前縣長：混蛋

給說法／有了大法庭，判決歧異就有望解決嗎

從醫夢碎！18歲飛行少女練起降　選美比賽前夕墜機亡

C＆C聯名遊戲爆紅！破關超難「馬來貘版威利在哪裡」網友玩到眼神死

金智娟周治平一首歌認識..至今20年！　七夕合體首開音樂會

高鐵南延屏東呼聲高　謝金河表態支持

日職／中田翔1上2分砲後　王柏融滾地球出局

平均薪資67K！彰化幸福企業盈餘不給股東給員工　7台超跑隨便開

周湯豪MV登發燒影片冠軍！　推翻「歌詞聽不懂」規則

世大運／楊隆翔、余晨逸400M首輪預賽分組第一二　都進準決賽

近距離看樹獺！台北動物園穿山甲館開幕　每日限量入館

電動機車消費者意見調查(限18歲以上)

根據經濟部工業局「電動機車產業網」資料顯示，過去五年消費者購買電動機車數量每年都呈現倍數成長，顯示一般民眾對於電動機車的接受度已大幅提高。那麼消費者對於電動機車的看法如何？《ETtoday 新聞..

政治熱門新聞

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇..

門口放1分鐘鞭炮　館長、詹江村..

快訊／館長登門向詹江村道歉

影／郭台銘：以為楊秋興是韓國瑜..

蘇貞昌被傳在告別式摔筆？真相看..

「師公」才會丟筆！潘恒旭：不要..

韓國瑜直播破3萬人　韓粉接本人..

遭盜圖變韓家軍　長腿辣模怒轟

力挺罷韓煎餅店　17分鐘百份賣..

「尋找威利」韓流版　空拍圖超驚..

倡「徵兵募兵」並行　韓國瑜提2..

潘恒旭稱沒聽過丟筆習俗！王定宇..

高雄店家罷韓　韓粉「護瑜」狂嗆

更多熱門

相關新聞

中共代理人修法　藍委：綠色恐怖變本加厲

民進黨日前在立院臨時會完成「國安五法」修法後，總統蔡英文隨即宣布，立院下會期完成《中共代理人》修法。國民黨立院黨團8日痛批蔡政府想修正這些法律的目的，無非是將在野黨抹紅或塑造為須防範和消滅的「敵人」，儼然成了「綠色麥卡錫主義」，販賣恐懼、反中以獲取2020大選勝利，不惜將過去堅持廢除《刑法》100條（內亂罪）再度召喚回來。

朱立倫推41秒短片　兒子低調入鏡

郭台銘陣營還原初選公約會議

郭董送國旗帽　蔡英文：出訪都有戴國旗徽章

蔡英文：郭董花錢有鋪天蓋地的感覺

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

快訊／普悠瑪檢傷英雄驚傳自殺身亡

蘇貞昌摔筆？禮儀公司、家屬澄清

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

「君鴻被判死刑！」　記者會揭歇業原因

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

越南新娘遭家暴狂抖　2歲孩目睹暴哭

靠「生日數字」算出你脾氣有多差！

劉亦菲「花木蘭妝容」被罵醜..其實99%還原

闖黃燈！貨車撞飛騎士致死　法官這原因判無罪

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

空服員罷工輸12萬年終　他分析：工會沒輸

打賞女直播主30萬　土豪見面驚呆

女兒被咬　他怒把鄰居西施犬丟下樓

GOT7 MARK回應：我讓你們失望！

為了500元！「基隆副本女王」慘遭電擊棒私刑

更多

最夯影音

更多

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面