韓國瑜向綠軍、中間選民喊話　港媒「1句話」曝關鍵：他很有把握！

▲國民黨初選參選人韓國瑜在「七七凱道大會師」致詞。（圖／記者湯興漢攝）

記者朱世凱／台北報導

國民黨昨（7）日下午在總統府前展開「反鐵籠公投凱道大會師」，國民黨初選參選人韓國瑜在上台致詞時表示，他今天不跟藍軍講話，他要向綠軍和中間選民喊話，「3年前支持蔡英文選總統，這3年來你日子有過得好嗎？」港媒對此評論分析，這舉動能夠看出，韓國瑜對自己在藍軍內部的支持度相當有把握，所以才會在最後階段開拓藍營以外的選民。

韓國瑜向綠軍表示，蔡英文得到選票，為什麼不幫台灣人民好好過日子、拼經濟、辦好教育、開創整個台灣的未來？「把我禿頭打破都想不透？」

他還說，不要再被蔡英文政府騙了，執政3年不用心，選舉到了就要搞衝突對撞、搞主權議題，「說台灣要被出賣了，誰會去出賣？誰不是為了台灣人？台灣2300萬人難道會去愛菲律賓不愛台灣嗎？」

▼前鴻海董事長、國民黨初選參選人郭台銘也出席活動。（圖／記者湯興漢攝）

據《中評社》報導，民調領先的高雄市長韓國瑜、前鴻海董事長郭台銘致詞時，都將炮口對準了蔡英文；韓國瑜批民進黨不抹黑、不鬥爭就不會選，呼籲2020下架蔡英文；郭台銘則是緊抓外交的議題，拿出繡有蔡英文名字的粉紅色國旗帽，要蔡英文戴著去美國。

值得一提的是，韓國瑜致詞時強調要對綠軍和中間選民講話，把決勝關鍵放在泛藍以外選民，顯示韓的策略細膩，「對藍軍內部支持度有高度把握，最後階段可以不用像其他候選人鞏固泛藍支持，而是開拓藍營以外的選民，做最後衝刺。」