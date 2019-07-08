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朱立倫直搗郭台銘發跡廟慈惠宮：媽祖是屬於全民的

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▲▼朱立倫參拜板橋慈惠宮。（圖／記者楊蕓攝）

▲前新北市長朱立倫參拜板橋慈惠宮。（圖／記者楊蕓攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統初選民調8日啟動，前新北市長朱立倫直搗鴻海集團創辦人郭台銘的發跡地「板橋慈惠宮」參拜，新北市長侯友宜、立委柯志恩也到場支持。面對外界解讀與郭台銘較勁意味濃，朱立倫笑稱，「媽祖是屬於全民的，我相信媽祖一定會保佑認真做事的朱立倫。」

朱立倫也呼籲郭台銘盡快簽署黨內團結公約，對於是否接受郭台銘提議的「5位參選人一起在黨中央簽」，他則回應，不應該配合特定候選人舉辦造勢，請他趕快簽了就好。

板橋慈惠宮同時也是郭台銘的發跡廟，6月30日郭台銘出席新北園遊會前也不忘參拜，郭台銘之前受訪時說，任何人去拜媽祖他都歡迎，「但不一樣的是，我是在媽祖廟出生的」，如今朱立倫選在民調首日來參拜板橋慈惠宮，與郭台銘互相較勁的意味十足。

對此，朱立倫笑稱，9年前我宣布參選新北市長，以及去年侯友宜宣布參選新北市時，第一個來參拜的都是慈惠宮，「天上聖母、媽祖是屬於全民的，我相信媽祖一定會保佑認真做事的朱立倫，保佑穩定、穩健的朱立倫，保佑腳踏實地的朱立倫。」

▲▼朱立倫參拜板橋慈惠宮。（圖／記者楊蕓攝）

另一方面，台北市長柯文哲幕僚李縉穎7日在PTT發文指出高雄市長韓國瑜將在初選勝出，要網友去挺郭台銘，外界揣測郭台銘將與白色力量整合。

對此，朱立倫表示，這兩天看到包括綠營、白色力量，不斷發動要支持特定候選人，他再次強調，用一個最簡單的政治ABC來看，民進黨灌票一定會灌給最好打的候選人，而不是最強的候選人，「民進黨內部一直傳言最怕朱立倫，呼籲藍軍支持者堅定自己的立場，不要讓民進黨操控初選。」

▲▼朱立倫參拜板橋慈惠宮。（圖／記者楊蕓攝）

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關鍵字：朱立倫,郭台銘,2020

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